Бункери розташовані у невеликому містечку Златі Гори і були збудовані у 1930-х роках. Вони знаходяться у 2 кілометрах від польського кордону.

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Міністерство оборони Чехії виставило на продаж кілька бункерів, які розташовані біля кордону із Польщею. Пропонується понад 30 таких обєктів нерухомості. Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

Міністерство оборони Чехії уже вп’яте цього року оголосило про продаж "непотрібної нерухомості".

У пропозиції загалом є 34 об’єкти нерухомості на загальну суму понад 23 мільйони чеських кронів. При цьому до 22 об'єкти з них включено вперше.

Бункери розташовані у невеликому містечку Златі Гори і були збудовані у 1930-х роках. Вони знаходяться у 2 кілометрах від польського кордону і їх можна придбати приблизно за 60 тисяч гривень. В цю ціну входить земельна ділянка під будовою, а самі бункери розташовані у привабливому туристичному та природному місці.

Бетонні бункери були частиною системи укріплень, призначених для захисту Чехословаччини від агресії сусідніх країн. Кожен бункер розташовується на ділянці площею 21 квадратний метр.

Нагадаємо, що 21 березня повідомлялося, що після нальоту українських безпілотників на аеродром "Енгельс" знесло з лиця землі половину бункерів зі зброєю ЗС РФ. Склади займали площу понад 18 га