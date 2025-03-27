Пылает до сих пор: 27 человек погибли в Южной Корее в крупнейших в истории лесных пожарах

В Сеуле говорят о "суровой реальности" климатического кризиса, а пожары уничтожают объекты ЮНЕСКО.

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Лесные пожары в Южной Корее, которые пылают уже неделю, стали крупнейшими за всю историю страны. Их площадь за денгь увеличилась вдвое, погибли 27 человек, а более 37 тысяч пришлось эвакуировать из опасных районов. Об этом пишет The Guardian.

Пожары в Южной Корее продолжаются уже неделю

Среди погибших — пилот, вертолет которого разбился во время тушения пожара, а также четверо пожарных и других рабочих, которые погибли, оказавшись в огненной ловушке.

Сотни зданий были разрушены в юго-восточной провинции Северный Кенсан, а глава управления по чрезвычайным ситуациям страны заявил, что пожары продемонстрировали "суровую реальность" глобального потепления.

Ли Хан Кен сообщил о чрезвычайной засухе и сильных ветрах, которые усугубили ситуацию.

В этом сезоне в пострадавших районах выпало всего лишь половина среднего количества осадков, а количество пожаров в этом году в стране увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Более 36 000 гектаров выгорели полностью, или все еще горели в крупнейшем из пожаров, который начался в центральном уезде Ыйсон.

"В масштабах страны сложилась критическая ситуация с многочисленными жертвами из-за беспрецедентно быстрого распространения лесных пожаров", — заявил исполняющий обязанности президента Хан Док Су на правительственном совещании, добавив, что особую обеспокоенность вызывает большое количество жертв среди пожилых людей.

По словам чиновников, было уничтожено более 300 строений, в том числе 20 из 30 сооружений храмового комплекса Гоунса, который, как говорят, был изначально построен в 7 веке. Среди них были два государственных "сокровища" — павильон, возведенный над ручьем в 1668 году, и сооружение династии Чосон, построенное в 1904 году в ознаменование долголетия короля.

Пожары в Южной Корее продолжаются уже неделю

Эксперты заявили, что пожар в Ыйсоне продемонстрировал крайне необычное распространение с точки зрения масштаба и скорости, и что изменение климата, как ожидается, приведет к тому, что лесные пожары станут более частыми и смертоносными во всем мире.

По данным группы Climate Central, независимой организации, состоящей из ученых и исследователей, более высокие температуры, усиленные антропогенным изменением климата, способствовали возникновению сезонно-сухих условий, "превращая сухие ландшафты в опасное топливо для пожаров".

Напомним, только в январе 2025 года сильные лесные пожары охватили Калифорнию. В Лос-Анджелесе были уничтожены сотни домов, в том числе и особняки знаменитостей.