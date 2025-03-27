Палає досі: 27 людей загинули в Південній Кореї в найбільших в історії лісових пожежах

У Сеулі говорять про "сувору реальність" кліматичної кризи, а пожежі знищують об'єкти ЮНЕСКО.

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Лісові пожежі в Південній Кореї, які палають уже тиждень, стали найбільшими за всю історію країни. Їхня площа за день збільшилася вдвічі, загинули 27 людей, а понад 37 тисяч довелося евакуювати з небезпечних районів. Про це пише The Guardian.

Пожежі в Південній Кореї тривають уже тиждень

Серед загиблих — пілот, вертоліт якого розбився під час гасіння пожежі, а також четверо пожежників та інших робітників, які загинули, опинившись у вогняній пастці.

Сотні будівель було зруйновано в південно-східній провінції Північний Кенсан, а глава управління з надзвичайних ситуацій країни заявив, що пожежі продемонстрували "сувору реальність" глобального потепління.

Лі Хан Кен повідомив про надзвичайну посуху та сильні вітри, які погіршили ситуацію.

Цього сезону в постраждалих районах випала лише половина середньої кількості опадів, а кількість пожеж цьогоріч у країні збільшилася більш ніж удвічі, як порівняти з минулим роком.

Понад 36 000 гектарів вигоріли повністю, або все ще горіли в найбільшій з пожеж, що розпочалася в центральному повіті Ийсон.

"У масштабах країни склалася критична ситуація з численними жертвами через безпрецедентно швидке поширення лісових пожеж", — заявив виконувач обов'язків президента Хан Док Су на урядовій нараді, додавши, що особливе занепокоєння викликає велика кількість жертв серед літніх людей.

За словами чиновників, було знищено понад 300 будівель, зокрема 20 із 30 споруд храмового комплексу Гоунса, який, як кажуть, був спочатку побудований у 7 столітті. Серед них були два державні "скарби" — павільйон, зведений над струмком 1668 року, і споруда династії Чосон, побудована 1904 року на честь довголіття короля.

Пожежі в Південній Кореї тривають уже тиждень

Експерти заявили, що пожежа в Ийсоні продемонструвала вкрай незвичайне поширення з погляду масштабу і швидкості, і що зміна клімату, як очікується, призведе до того, що лісові пожежі стануть частішими і смертоносними в усьому світі.

За даними групи Climate Central, незалежної організації, що складається з учених і дослідників, вищі температури, посилені антропогенною зміною клімату, сприяли виникненню сезонно-сухих умов, "перетворюючи сухі ландшафти на небезпечне паливо для пожеж".

Нагадаємо, тільки в січні 2025 року сильні лісові пожежі охопили Каліфорнію. У Лос-Анджелесі було знищено сотні будинків, зокрема й особняки знаменитостей.