Не выплатил деньги: в Польше украинец пытался сжечь работодателя

В Польше в городе Гдыня полиция задержала украинца, который поджег своего работодателя. Мужчину доставили в больницу с ожогами, а гражданин Украины после содеянного пытался убежать.

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Об этом сообщает издание Fakt.

Происшествие произошло 29 марта. В полицию поступило сообщение, что 34-летний работник пытался сжечь своего работодателя.

Когда правоохранители прибыли на место, выяснилось, что между мужчинами возникла ссора. Украинец после скандала покинул помещение, но впоследствии вернулся в помещение с легковоспламеняющимся веществом. Он облил им своего работодателя, поджег, а после этого скрылся.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, причиной ссоры стали деньги, которые работник — 34-летний гражданин Украины — требовал от 37-летнего поляка за выполненную работу.

На подозреваемого в преступлении подали в розыск и распространили его фото. К поискам привлекли служебных собак.

Также были распространены данные автомобиля украинца.

Поджигателя задержали менее, чем через два часа после сообщения в полицию. Он ехал за рулем своего авто.

31 марта па ходатайству прокурора суд постановил временно арестовать мужчину сроком на три месяца. Его обвиняют в покушении на убийство, которое в Польше наказывается лишением свободы на срок не менее восьми лет, лишением свободы на срок до 25 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинец в Польше устроил романтическую прогулку, которая привела к гибели женщины. Украинец работал автомехаником на местной СТО. Он взял без разрешения авто клиента и решил на нем покататься. На прогулку он пригласил 47-летнюю женщину.