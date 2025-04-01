Не виплатив гроші: у Польщі українець намагався спалити роботодавця

У Польщі в місті Гдиня поліція затримала українця, який підпалив свого роботодавця. Чоловіка доправили до лікарні з опіками, а громадянин України після скоєного намагався втекти.

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Про це повідомляє видання Fakt.

Подія сталася 29 березня. До поліції надійшло повідомлення, що 34-річний працівник намагався спалити свого роботодавця.

Коли правоохоронці прибули на місце, з'ясувалося, що між чоловіками виникла суперечка. Українець після скандалу залишив приміщення, але згодом повернувся до приміщення із легкозаймистою речовиною. Він облив нею свого роботодавця, підпалив, а після цього втік.

Постраждалий перебуває у лікарні у важкому стані.

За інформацією ЗМІ, причиною сварки стали гроші, які працівник – 34-річний громадянин України – вимагав від 37-річного поляка за виконану роботу.

На підозрюваного у злочині подали у розшук і розповсюдили його фото. До пошуків залучили службових собак.

Також було поширено дані автомобіля українця.

Палія затримали менш, ніж за дві години після повідомлення в поліцію. Він їхав за кермом свого авто.

31 березня pа клопотанням прокурора суд постановив тимчасово заарештувати чоловіка строком на три місяці. Його обвинувачують у замаху на вбивство, яке в Польщі карається позбавленням волі на строк не менше восьми років, позбавленням волі на строк до 25 років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українець в Польщі влаштував романтичну прогулянку, яка призвела до загибелі жінки. Українець працював автомеханіком на місцевій СТО. Він взяв без дозволу авто клієнта і вирішив на ньому покататися. На прогулянку він запросив 47-річну жінку.