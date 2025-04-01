Библейский потоп: два курортных греческих острова почти ушли под воду (видео)

Пострадали острова Парос и Миконос, где любят отдыхать знаменитости и миллиардеры. Сильные ливни превратили дороги в мутные бурлящие реки.

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Об этом сообщает Protothema.

Потоп на Паросе

Несколько греческих курортных островов были опустошены наводнениями после того, как сильные ливни превратили дороги в бурные реки и смыли автомобили. Два самых популярных туристических направления Греции, острова Парос и Миконос, оказались под водой после того, в начале недели на острова обрушились ливни "библейского масштаба".

По данным местных СМИ, в течение нескольких часов передвижение по главным дорогам Пароса было невозможным, поскольку реки вышли из берегов, а вода хлынула на улицы.

Потоп на Паросе

Экстремальные погодные условия затруднили доступ спасательных бригад к наиболее пострадавшим районам, в связи с чем власти рекомендовали жителям оставаться дома, поскольку дождь был описан как "опасный и вышедший из-под контроля".

Школы были закрыты по всему острову, а официальные лица Пароса сообщили, что никто не погиб, но 13 человек пришлось спасать пожарным.

Несколько часов спустя на Миконос обрушились такие же экстремальные ливни и град, вызвав такой же хаос, как и на Паросе.

Наводнение на Миконосе

Национальная метеорологическая служба страны выпустила обновленный бюллетень погоды на случай чрезвычайных ситуаций, прогнозирующий сильные локальные дожди и грозы с 31 марта по 2 апреля, так что потоп может повториться. Под ударами стихии окажутся Ионические острова, материковые регионы Греции, Македония, Фракия, Эгейское море и Аттика.

По данным метеорологической службы, сильные дожди и наводнения также переместятся в сторону Крита.

Метеоролог Джордж Цатрафилиас рассказал, что за несколько часов на Паросе выпало примерно столько же воды, сколько за месяц, а на Миконосе — в два раза больше, чем за весь март.

Он предупредил, что погодные условия настолько суровы, что отправки уведомлений жителям по номеру 112 будет недостаточно для эффективной защиты населения.

"Люди не обучены справляться со стихийными бедствиями, особенно когда нет соответствующей инфраструктуры, адаптированной к новой реальности", — сказал он.

Напомним, в Японии сделали предупреждение о мегаземлетрясении, которое может разрушить сотни зданий, вызвать цунами и убить около 300 тысяч человек.