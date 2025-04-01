Біблійний потоп: два курортні грецькі острови майже пішли під воду (відео)

Постраждали острови Парос і Міконос, де люблять відпочивати знаменитості та мільярдери. Сильні зливи перетворили дороги на каламутні вируючі річки.

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Про це повідомляє Protothema.

Потоп на Паросі

Кілька грецьких курортних островів були спустошені повенями після того, як сильні зливи перетворили дороги на бурхливі річки і змили автомобілі. Два найпопулярніших туристичних напрямки Греції, острови Парос і Міконос, опинилися під водою після того, як на початку тижня на острови ринули зливи "біблійного масштабу".

За даними місцевих ЗМІ, протягом кількох годин пересування головними дорогами Пароса було неможливим, оскільки річки вийшли з берегів, а вода хлинула на вулиці.

Потоп на Паросі

Екстремальні погодні умови ускладнили доступ рятувальних бригад до найпостраждаліших районів, у зв'язку з чим влада рекомендувала жителям залишатися вдома, оскільки дощ було описано як "небезпечний, такий, що вийшов з-під контролю".

Школи були закриті по всьому острову, а офіційні особи Пароса повідомили, що ніхто не загинув, але 13 осіб довелося рятувати пожежникам.

Кілька годин потому на Міконос наринули такі ж екстремальні зливи і град, спричинивши такий самий хаос, як і на Паросі.

Повінь на Міконосі

Національна метеорологічна служба країни випустила оновлений бюлетень погоди на випадок надзвичайних ситуацій, що прогнозує сильні локальні дощі та грози з 31 березня до 2 квітня, тож потоп може повторитися. Під ударами стихії опиняться Іонічні острови, материкові регіони Греції, Македонія, Фракія, Егейське море й Аттика.

За даними метеорологічної служби, сильні дощі та повені також перемістяться в бік Криту.

Метеоролог Джордж Цатрафіліас розповів, що за кілька годин на Паросі випало приблизно стільки ж води, скільки за місяць, а на Міконосі — удвічі більше, ніж за весь березень.

Він попередив, що погодні умови настільки суворі, що надсилання повідомлень жителям за номером 112 буде недостатньо для ефективного захисту населення.

"Люди не навчені справлятися зі стихійними лихами, особливо коли немає відповідної інфраструктури, адаптованої до нової реальності", — сказав він.

Нагадаємо, в Японії зробили попередження про мегаземлетрус, який може зруйнувати сотні будівель, спричинити цунамі та вбити близько 300 тисяч осіб.