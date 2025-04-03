Доллар резко упал по отношению к евро и мировым валютам: побит рекорд

Введенные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины вызвали рекордное за девять лет падение доллара относительно евро. Инвесторы массово переключают внимание на более стабильные активы, что привело к росту японской иены и швейцарского франка.

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Об этом сообщает Reuters.

В частности, иена укрепилась почти на 1% и торговалась на уровне 147,99 за доллар, тогда как франк вырос до 0,8787 за доллар. В то же время китайский юань обвалился до месячного минимума, а евро прыгнул более чем на 2% относительно американской валюты.

Зато американский президент в своих соцсетях написал: "Операция закончена. Пациент выжил и выздоравливает. По прогнозам, пациент будет намного сильнее, больше, лучше и выносливее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова великой".

Рынок отреагировал мгновенно: 2 апреля после объявления пошлин евро вырос к доллару на 0,38%, фунт стерлингов прибавил 0,54%, а японская иена — 0,17%. Впоследствии курсы частично скорректировались, но тенденция осталась негативной для американской валюты.

Новости из Вашингтона также ударили по нефтяному рынку. Американская нефть WTI потеряла 0,27%, а европейская Brent подешевела на 0,59%. Инвесторы опасаются, что жесткая тарифная политика Трампа замедлит рост мировой экономики и снизит спрос на нефть, пишет Reuters.

Фондовые рынки США сначала демонстрировали рост в ожидании выступления президента, однако объявленные торговые ограничения вызвали панику среди инвесторов. Фьючерсы на акции компаний из индекса S&P500 потеряли 1,7%, тогда как Nasdaq просел на 2%. Также зафиксировано незначительное снижение доходности гособлигаций США.

В Украине официальный курс доллара 3 апреля снизился на 6 копеек, до 41,31 грн. В то же время евро вырос на 3 копейки и достиг отметки 44,63 грн. Для сравнения, 2 апреля курс доллара составлял 41,37 грн, а евро — 44,60 грн.

Напомним, утро в Украине началось с позитивных изменений для национальной валюты. Курс гривны относительно доллара укрепился, вероятно, на фоне последних решений президента США Дональда Трампа.

Также, новые американские пошлины будут наиболее ощутимыми для малых производителей. Однако, по словам министра экономики, есть шанс договориться о лучших условиях.