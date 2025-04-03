Долар різко впав щодо євро та світових валют: побито рекорд

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом нові мита спричинили рекордне за дев’ять років падіння долара щодо євро. Інвестори масово перемикають увагу на більш стабільні активи, що призвело до зростання японської єни та швейцарського франка.

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Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, єна зміцнилася майже на 1% і торгувалася на рівні 147,99 за долар, тоді як франк виріс до 0,8787 за долар. Водночас китайський юань обвалився до місячного мінімуму, а євро стрибнув більш ніж на 2% відносно американської валюти.

Натомість, американський президент в своїх соцмережах написав: "Операцію закінчено. Пацієнт вижив і одужує. За прогнозами, пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і витривалішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою".

Ринок відреагував миттєво: 2 квітня після оголошення мит євро виріс до долара на 0,38%, фунт стерлінгів додав 0,54%, а японська єна – 0,17%. Згодом курси частково скоригувалися, але тенденція залишилася негативною для американської валюти.

Новини з Вашингтона також вдарили по нафтовому ринку. Американська нафта WTI втратила 0,27%, а європейська Brent подешевшала на 0,59%. Інвестори побоюються, що жорстка тарифна політика Трампа сповільнить зростання світової економіки та знизить попит на нафту, пише Reuters.

Фондові ринки США спочатку демонстрували зростання в очікуванні виступу президента, однак оголошені торговельні обмеження викликали паніку серед інвесторів. Ф’ючерси на акції компаній з індексу S&P500 втратили 1,7%, тоді як Nasdaq просів на 2%. Також зафіксовано незначне зниження прибутковості держоблігацій США.

В Україні офіційний курс долара 3 квітня знизився на 6 копійок, до 41,31 грн. Водночас євро зріс на 3 копійки і досяг позначки 44,63 грн. Для порівняння, 2 квітня курс долара становив 41,37 грн, а євро – 44,60 грн.

Нагадаємо, ранок в Україні розпочався з позитивних змін для національної валюти. Курс гривні щодо долара укріпився, ймовірно, на фоні останніх рішень президента США Дональда Трампа.

Також, нові американські мита будуть найбільш відчутними для малих виробників. Однак, зі слів міністерки економіки, є шанс домовитись про кращі умови.