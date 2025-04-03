Скандал с яйцами: Трамп отказался использовать подделки во время Пасхи в Белом доме

Во время праздничной охоты за пасхальными яйцами планируют использовать 30 тысяч настоящих яиц несмотря на дефицит в США и значительное повышение цен.

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Об этом сообщает NBC news.

Ожидается, что ежегодная традиция Белого дома катать пасхальные яйца по Южной лужайке сохранится и в этом году, несмотря на обеспокоенность ценами на яйца и перебои с поставками в последние месяцы из-за птичьего гриппа. Это решение вызывает неоднозначную реакцию у американских фермеров, занимающихся производством яиц.

Охота за яйцами во время первого срока Трампа в Белом доме

Группа, представляющая американских фермеров, занимающихся производством яиц, заявила, что обсуждала этот вопрос, но в конечном итоге не будет отказываться от своих планов по поставке около 30 000 яиц для этого мероприятия.

"Они говорили, что на Пасху "пожалуйста, не используйте яйца. Можно ли использовать пластиковые яйца?" Я говорю, что мы не хотим этого делать", — заявил президент Дональд Трамп 2 апреля, пока рассказывал о повышении тарифов, но не сказал, кто просил его не использовать настоящие яйца.

Мелания Трамп в 2019 году во время Пасхи Фото: The White House

По данным American Egg Board, мероприятие запланировано на 21 апреля, и гостям Белого дома предоставят 30 000 яиц, чтобы они их раскрасили, или использовали в пасхальной охоте за яйцами.

Отраслевая группа поставляла яйца для мероприятия в течение многих лет, полагаясь на пожертвования фермеров по всей стране.

По словам человека, знакомого с планированием, совет директоров провел несколько внутренних обсуждений вопроса поставки десятков тысяч яиц для Пасхи в Белом доме, учитывая нагрузку, с которой столкнулись фермеры, но было решено поставлять яйца для мероприятия в обычном режиме.

Эмили Метц, президент и генеральный директор Egg Board, заявила в своем заявлении, что использование настоящих яиц в этом году для катания по Южной лужайке "не создаст дополнительной нагрузки на поставки яиц в стране или цены на яйца".

"Главная цель этого мероприятия — подарить радость детям и семьям, и в эти трудные для фермеров времена важно праздновать это событие везде, где только можно", — сказала Метц.

Некоторые фермеры, занимающиеся производством яиц, с этим согласны.

Однако Ванесса Фриас, владелица и главный фермер Willowbrook Farms в Мичигане, заявила, что, по ее мнению, Белому дому не следует использовать настоящие яйца в этом году из-за многомесячного дефицита поставок.

"Эти яйца должны попасть в желудки людей, и они должны кормить наши семьи здесь, в Соединенных Штатах, а не быть предметом игр", — сказала она.

Каждый год в Белом доме празднуют Пасху Фото: The White House

Фриас сказала, что на ее ферме около 500 несушек в дополнение к тысячам мясных кур, ни одна из которых не пострадала от птичьего гриппа. Она сказала, что ожидает, что дефицит яиц приведет к повышению спроса на ее продукции в преддверии Пасхи.

"Из-за дефицита я не думаю, что имеет смысл тратить наши яйца на мероприятие, которое ничего не дает. Я бы поняла, если бы яйцами кого-то накормили. Но их будут просто катать по лужайке", — заявила фермерша.

По данным Министерства сельского хозяйства, птичий грипп поразил 168 миллионов птиц по всей территории Соединенных Штатов с момента начала вспышки в феврале 2022 года. Вспышка привела к дефициту кур, что способствовало росту цен на яйца.

Хотя дефицит яиц и высокие цены на них влияли на США, цены снизились в последние недели, хотя они остаются выше, чем обычно. Средняя стоимость дюжины крупных белых яиц сейчас составляет $3 по сравнению с историческим максимумом в $8,64 5 марта, согласно данным Министерства сельского хозяйства.

Напомним, на фоне яичного дефицита, США пытались купить яйца даже у тех стран, кого Дональд Трамп публично критиковал, например у Дании, у которой президент США намеревается отобрать Гренландию.