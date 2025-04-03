Скандал із яйцями: Трамп відмовився використовувати підробки під час Великодня в Білому домі

Під час святкового полювання за крашанками планують використати 30 тисяч справжніх яєць попри дефіцит у США та значне підвищення цін.

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Про це повідомляє NBC news.

Очікується, що щорічна традиція Білого дому катати великодні яйця Південною галявиною збережеться і цього року, незважаючи на занепокоєння цінами на яйця та перебої з поставками в останні місяці через пташиний грип. Це рішення викликає неоднозначну реакцію в американських фермерів, які займаються виробництвом яєць.

Полювання за яйцями під час першого терміну Трампа в Білому домі

Група, що представляє американських фермерів, які займаються виробництвом яєць, заявила, що обговорювала це питання, але в остаточному підсумку не відмовлятиметься від своїх планів щодо постачання близько 30 000 яєць для цього заходу.

"Вони говорили, що на Великдень "будь ласка, не використовуйте яйця. Чи можна використовувати пластикові яйця?" Я кажу, що ми не хочемо цього робити", — заявив президент Дональд Трамп 2 квітня, поки розповідав про підвищення тарифів, але не сказав, хто просив його не використовувати справжні яйця.

Меланія Трамп у 2019 році під час Великодня Фото: The White House

За даними American Egg Board, захід заплановано на 21 квітня, і гостям Білого дому нададуть 30 000 яєць, щоб вони їх розфарбували, або використовували у великодньому полюванні за яйцями.

Галузева група постачала яйця для заходу протягом багатьох років, покладаючись на пожертви фермерів по всій країні.

За словами людини, знайомої з плануванням, рада директорів провела кілька внутрішніх обговорень питання постачання десятків тисяч яєць для Великодня в Білому домі, з огляду на навантаження, з яким зіткнулися фермери, але було вирішено постачати яйця для заходу у звичайному режимі.

Емілі Метц, президент і генеральний директор Egg Board, заявила у своїй заяві, що використання справжніх яєць цьогоріч для катання Південною галявиною "не створить додаткового навантаження на постачання яєць у країні або ціни на яйця".

"Головна мета цього заходу — подарувати радість дітям і сім'ям, і в ці важкі для фермерів часи важливо святкувати цю подію скрізь, де тільки можна", — сказала Метц.

Деякі фермери, які займаються виробництвом яєць, із цим згодні.

Однак Ванесса Фріас, власниця і головна фермерка Willowbrook Farms у Мічигані, заявила, що, на її думку, Білому дому не слід використовувати справжні яйця цьогоріч через кількамісячний дефіцит поставок.

"Ці яйця повинні потрапити в шлунки людей, і вони повинні годувати наші сім'ї тут, у Сполучених Штатах, а не бути предметом ігор", — сказала вона.

Щороку в Білому домі святкують Великдень Фото: The White House

Фріас сказала, що на її фермі близько 500 несучок на додаток до тисяч м'ясних курей, жодна з яких не постраждала від пташиного грипу. Вона сказала, що очікує, що дефіцит яєць призведе до підвищення попиту на її продукцію напередодні Великодня.

"Через дефіцит я не думаю, що має сенс витрачати наші яйця на захід, який нічого не дає. Я б зрозуміла, якби яйцями когось нагодували. Але їх будуть просто катати по галявині", — заявила фермерка.

За даними Міністерства сільського господарства, пташиний грип вразив 168 мільйонів птахів по всій території Сполучених Штатів з моменту початку спалаху в лютому 2022 року. Спалах призвів до дефіциту курей, що сприяло зростанню цін на яйця.

Хоча дефіцит яєць і високі ціни на них впливали на США, ціни знизилися в останні тижні, хоча вони залишаються вищими, ніж зазвичай. Середня вартість дюжини великих білих яєць зараз становить $3 порівняно з історичним максимумом у $8,64 5 березня, згідно з даними Міністерства сільського господарства.

Нагадаємо, на тлі яєчного дефіциту, США намагалися купити яйця навіть у тих країн, кого Дональд Трамп публічно критикував, наприклад, у Данії, у якої президент США має намір відібрати Гренландію.