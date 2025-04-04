Трамп слишком нервирует: Германия хочет забрать 1200 тонн своего золота из США

Немецкое золото десятилетиями хранится в Нью-йорке, в Федеральном резерве США на Манхэттене. Но из-за непредсказуемой политики президента США это место уже не кажется Берлину надежным.

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Об этом пишет Telegraph.

Внутри Федерального резерва США на Манхэттене

Германия рассматривает возможность вывода 1200-тонного золотого запаса из США. Сообщается, что Берлин может вывезти слитки золота из Нью-Йорка из-за опасений, что Вашингтон больше не является надежным партнером.

На протяжении десятилетий Берлин хранил 1200 тонн своих знаменитых золотых запасов, вторых по величине на планете после запасов Соединенных Штатов, в хранилище глубоко под землей на Манхэттене.

Теперь высокопоставленные деятели консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая должна возглавить следующее правительство Германии, обсуждают возможность ее вывода из Нью-Йорка.

"Конечно, этот вопрос возник снова", — заявил изданию Марко Вандервиц, бывший министр правительства Германии, отказавшийся в этом году от своего места в Бундестаге от ХДС.

Вандервиц давно выступает за политику, которая позволила бы немецким чиновникам регулярно проверять золото, или за его полный изъятие.

Ранее он пытался добиться возможности посетить золотые запасы и лично осмотреть их, но в 2012 году его просьба была отклонена.

Маркус Фербер, депутат Европейского парламента от ХДС, заявил, что он также выступает за то, чтобы немецким чиновникам было разрешено лично осматривать золотые слитки.

"Я требую регулярных проверок золотого запаса Германии. Официальные представители Бундесбанка должны лично пересчитывать слитки и документировать результаты", — заявил он.

Оба политика общались с журналистами до того, как на этой неделе Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на товары Европейского союза, что могло еще больше ужесточить их позицию.

Оценочная стоимость манхэттенских резервов Германии составляет 113 млрд евро, что составляет 30 процентов мировых золотых запасов страны. Еще 13 процентов золотых резервов хранятся в Лондоне.

До кризиса с администрацией Трампа размещение золота в американском хранилище считалось разумной мерой, поскольку это обеспечивало доступ к долларовой ликвидности в случае необходимости в случае серьезного спада.

Михаэль Йегер, член Ассоциации налогоплательщиков Европы, заявил, что было бы лучше "как можно быстрее перевезти все немецкие золотые запасы во Франкфурт или, по крайней мере, в Европу".

Напомним, Фокус писал о том, где хранится американское золото и о том, как Илона Маска пригласили в Форт-Нокс на инспекцию, которая пока не состоялась.