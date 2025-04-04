Трамп занадто нервує: Німеччина хоче забрати 1200 тонн свого золота зі США

Німецьке золото десятиліттями зберігається в Нью-йорку, у Федеральному резерві США на Мангеттені. Але через непередбачувану політику президента США це місце вже не здається Берліну надійним.

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Про це пише Telegraph.

Усередині Федерального резерву США на Мангеттені

Німеччина розглядає можливість виведення 1200-тонного золотого запасу зі США. Повідомляється, що Берлін може вивезти злитки золота з Нью-Йорка через побоювання, що Вашингтон більше не є надійним партнером.

Протягом десятиліть Берлін зберігав 1200 тонн своїх знаменитих золотих запасів, других за величиною на планеті після запасів Сполучених Штатів, у сховищі глибоко під землею на Мангеттені.

Тепер високопоставлені діячі консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка має очолити наступний уряд Німеччини, обговорюють можливість її виведення з Нью-Йорка.

"Звичайно, це питання виникло знову", — заявив виданню Марко Вандервіц, колишній міністр уряду Німеччини, який відмовився цього року від свого місця в Бундестазі від ХДС.

Вандервіц давно виступає за політику, яка дозволила б німецьким чиновникам регулярно перевіряти золото, або за його повне вилучення.

Раніше він намагався домогтися можливості відвідати золоті запаси й особисто оглянути їх, але 2012 року його прохання було відхилено.

Маркус Фербер, депутат Європейського парламенту від ХДС, заявив, що він також виступає за те, щоб німецьким чиновникам було дозволено особисто оглядати золоті злитки.

"Я вимагаю регулярних перевірок золотого запасу Німеччини. Офіційні представники Бундесбанку повинні особисто перераховувати злитки і документувати результати", — заявив він.

Обидва політики спілкувалися з журналістами до того, як цього тижня Дональд Трамп ввів масштабні мита на товари Європейського союзу, що могло ще більше посилити їхню позицію.

Оціночна вартість манхеттенських резервів Німеччини становить 113 млрд євро, що становить 30 відсотків світових золотих запасів країни. Ще 13 відсотків золотих резервів зберігаються в Лондоні.

До кризи з адміністрацією Трампа розміщення золота в американському сховищі вважалося розумним заходом, оскільки це забезпечувало доступ до доларової ліквідності в разі потреби в разі серйозного спаду.

Міхаель Йегер, член Асоціації платників податків Європи, заявив, що було б краще "якнайшвидше перевезти всі німецькі золоті запаси до Франкфурта або, принаймні, до Європи".

Нагадаємо, Фокус писав про те, де зберігається американське золото, і про те, як Ілона Маска запросили у Форт-Нокс на інспекцію, яка поки що не відбулася.