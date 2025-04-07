Автор с Amazon с вымышленным экспертом: кто вдохновил Трампа на его торговую войну пошлин

Журналистка Рэйчел Мэддоу утверждает, что президент США Дональд Трамп придумал повышение тарифов, которые могут обрушить экономику, после совета мужа своей дочери Иванки воспользоваться книгой с броским названием "Смерть от Китая".

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Об этом журналистка рассказала в своей программе на MSNBC.

Рэйчел Мэддоу утверждает, что в команде Трампа оказался псевдоэксперт

"Вы думаете, что нужен грандиозный план и большие мозги, чтобы придумать, как разрушить экономику самой богатой страны на земле, но это не так", — заявила Мэддоу в своем шоу.

Она назвала идею президента США ввести повышенные тарифы против ряда стран "сомнительной", как и способ, каким это было сделано.

Рэйчел Мэддоу подробно описала, как глава Белого дома к этому пришел и кто ему подкинул идею.

"Трамп придумал эту идею после распространения поддельной записки от поддельного человека с поддельным адресом электронной почты", — объяснила она.

Рассматриваемая служебная записка была детищем писателя и экономиста Питера Наварро, который также является старшим советником по торговле и производству в администрации Белого дома.

Дэвид Кушнер и Иванка Трамп Фото: Getty

Появился он там, после того Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и муж его дочери Иванки Трамп нашел его книгу "Смерть от Китая" на Amazon и попросил его присоединиться к президентской кампании Трампа 2016 года в качестве экономического советника. Так как у Трампа ранее не было официальных экономических советников.

"По сообщениям, Трамп дал Джареду некоторые смутные указания… Затем Джаред решил найти своему тестю финансового советника для своей президентской кампании, зайдя на сайт Amazon. Он просматривал книги, не читал, потому что на Amazon этого сделать нельзя, он просто смотрел на обложки, смотрел на названия, и он нашел название книги, которое показалось ему таким крутым, название было "Смерть от Китая", — рассказала Рэйчел.

Питер Наварро и плакат его выступления Фото: Скриншот

Мэддоу отмечает, что Питер Наварро часто цитировал работы так называемого эксперта по экономике по имени Рон Вара. Этот мистер Вара поделился меморандумом в кругах Вашингтона, округ Колумбия, после того, как Трамп выиграл президентские выборы

"В какой-то момент Рон Вара написал в меморандуме, что Трамп мог бы, цитирую, "привести тарифы к победе". Проблема в том, что Рона Вары не существует. Его никогда не было. Эксперт по экономике, которого Питер Наварро давно цитировал, чтобы объяснить, почему он так воодушевлен тарифами, этот человек, Рон Вара, — вымышленный персонаж", — заявила Рэйчел Мэддоу.

Она утверждает, что сам Питер Наварро придумал Рона Вару, вдохновившись собственной фамилией – это анаграмма.

"Он вымышленный персонаж. Питер Наварро придумал Рона Вару в качестве своего экспертного источника, чтобы он мог цитировать этот экспертный источник снова и снова в своих безумных книгах. Кто такой Рон Вара? Рон Вара — это анаграмма Наварро, его фамилии", — рассказала Мэддоу.

В начале шоу Рэйчел Мэддоу указала на два предыдущих пика индекса VIX, который измеряет волатильность фондового рынка. Два последних были в 2008 году, во время глобальной рецессии, и в марте 2020 года в начале пандемии COVID-19.

По ее словам, сейчас экономика США переживает третий пик, и этот пик "не был вызван крупнейшей финансовой катастрофой со времен Великой депрессии или глобальной пандемией, уносящей жизни миллионов людей".

"Это было вызвано тем, что Дональд Трамп снова стал президентом со своими великими идеями. И масштаб того, что он делает, масштаб разрушений, которые он сотворил, немного трудно уложить в голове", — добавила Мэддоу. Она отметила, что трудно представить, какой ущерб может нанести президент США и, по ее мнению, еще труднее одновременно осознать тот факт, что он может нанести ущерб такого масштаба с помощью такой мелочи.

"Вы думаете, что нужен грандиозный план и несколько больших мозгов, чтобы придумать, как разрушить экономику самой богатой страны на земле, но это не так. Оказывается, для этого не нужна большая идея или много больших мозгов, работающих вместе", — заявила журналистка.

Напомним, Питер Наварро сцепился с журналистом Sky News у Белого дома, когда тот спросил его о пошлинах и почему Дональд Трамп постоянно меняет свое мнение. Наварро наорал на репортера и заявил, что президент США "ведет переговоры".