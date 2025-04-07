Автор з Amazon з вигаданим експертом: хто надихнув Трампа на його торговельну війну мит

Журналістка Рейчел Меддоу стверджує, що президент США Дональд Трамп вигадав підвищення тарифів, які можуть зруйнувати економіку, після поради чоловіка своєї доньки Іванки скористатися книжкою з помітною назвою "Смерть від Китаю".

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Про це журналістка розповіла у своїй програмі на MSNBC.

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"Ви думаєте, що потрібен грандіозний план і великі мізки, щоб придумати, як зруйнувати економіку найбагатшої країни на землі, але це не так", — заявила Меддоу у своєму шоу.

Вона назвала ідею президента США запровадити підвищені тарифи проти низки країн "сумнівною", як і спосіб, яким це було зроблено.

Рейчел Меддоу докладно описала, як глава Білого дому до цього прийшов і хто йому підкинув ідею.

"Трамп придумав цю ідею після поширення підробленої записки від підробленої людини з підробленою адресою електронної пошти", — пояснила вона.

Розглянута службова записка була дітищем письменника й економіста Пітера Наварро, який також є старшим радником з торгівлі та виробництва в адміністрації Білого дому.

Девід Кушнер та Іванка Трамп Фото: Getty

З'явився він там після того, як Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа і чоловік його доньки Іванки Трамп, знайшов його книжку "Смерть від Китаю" на Amazon і попросив його приєднатися до президентської кампанії Трампа 2016 року як економічного радника. Оскільки у Трампа раніше не було офіційних економічних радників.

"За повідомленнями, Трамп дав Джареду деякі неясні вказівки... Потім Джаред вирішив знайти своєму тестю фінансового радника для своєї президентської кампанії, зайшовши на сайт Amazon. Він переглядав книжки, не читав, тому що на Amazon цього зробити не можна, він просто дивився на обкладинки, дивився на назви, і він знайшов назву книжки, яка здалася йому такою крутою, назва була "Смерть від Китаю", — розповіла Рейчел.

Пітер Наварро і плакат його виступу Фото: Скриншот

Меддоу зазначає, що Пітер Наварро часто цитував роботи так званого експерта з економіки на ім'я Рон Вара. Цей містер Вара поділився меморандумом у колах Вашингтона, округ Колумбія, після того, як Трамп виграв президентські вибори

"У якийсь момент Рон Вара написав у меморандумі, що Трамп міг би, цитую, "привести тарифи до перемоги". Проблема в тому, що Рона Вари не існує. Його ніколи не було. Експерт з економіки, якого Пітер Наварро давно цитував, щоб пояснити, чому він так натхнений тарифами, ця людина, Рон Вара, — вигаданий персонаж", — заявила Рейчел Меддоу.

Вона стверджує, що сам Пітер Наварро придумав Рона Вару, надихнувшись власним прізвищем — це анаграма.

"Він вигаданий персонаж. Пітер Наварро вигадав Рона Вару як своє експертне джерело, щоб він міг цитувати це експертне джерело знову і знову у своїх божевільних книгах. Хто такий Рон Вара? Рон Вара — це анаграма Наварро, його прізвища", — розповіла Меддоу.

На початку шоу Рейчел Меддоу вказала на два попередні піки індексу VIX, який вимірює волатильність фондового ринку. Два останні були 2008 року, під час глобальної рецесії, і в березні 2020 року на початку пандемії COVID-19.

За її словами, зараз економіка США переживає третій пік, і цей пік "не був спричинений найбільшою фінансовою катастрофою з часів Великої депресії або глобальною пандемією, що забирає життя мільйонів людей".

"Це було викликано тим, що Дональд Трамп знову став президентом зі своїми великими ідеями. І масштаб того, що він робить, масштаб руйнувань, які він створив, трохи важко вкласти в голові", — додала Меддоу. Вона зазначила, що важко уявити, якої шкоди може завдати президент США і, на її думку, ще важче одночасно усвідомити той факт, що він може завдати шкоди такого масштабу за допомогою такої дрібниці.

"Ви думаєте, що потрібен грандіозний план і кілька великих мізків, щоб придумати, як зруйнувати економіку найбагатшої країни на землі, але це не так. Виявляється, для цього не потрібна велика ідея або багато великих мізків, які працюють разом", — заявила журналістка.

Нагадаємо, Пітер Наварро зчепився з журналістом Sky News біля Білого дому, коли той запитав його про мита і чому Дональд Трамп постійно змінює свою думку. Наварро накричав на репортера і заявив, що президент США "веде переговори".