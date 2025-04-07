Советовал горожанам самим ремонтировать "бомбоубежища": мэр Курска идет в отставку

Игорь Куцак покидает пост мэра Курска по собственному желанию и по "семейным обстоятельствам".

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Об этом пишет издание The Moscow Times.

Мэр Курска Игорь Куцак сам сообщил новость об отставке на заседании регионального правительства в понедельник, 7 апреля.

"Большое количество семейных вопросов накопилось, необходимо мое самое деятельное, активное участие. А городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности", — сказал Куцак.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что "смена власти в городе не приведет к сбоям в работе, и люди на себе как минимум ухудшения не почувствуют".

При этом Хинштейн заявил, что отговаривал Куцака от отставки и призывал остаться на своем посту. Однако, по словам Хинштейна, у мэра есть причины, которые "этого сделать не позволили". Депутаты курского городского собрания должны поддержать отставку Куцака на внеочередном заседании. Имя исполняющего обязанности главы города станет известно в четверг, 10 апреля.

Напомним, Курск находится в ста километрах от границы с Украиной, и до города регулярно долетают беспилотники. Игорь Куцак "прославился" в июле 2024 года, когда предложил жителям Курска самостоятельно привести в порядок бомбоубежища.

Заявление прозвучало во время проведения градоначальником онлайн-встречи с горожанами в соцсети "ВКонтакте". Одна из курянок пожаловалась, что управляющая компания ничего не делает и подвалы-бомбоубежища в домах находятся в ужасном состоянии.

"Никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется", — посоветовал Куцак.

Напомним, утром 7 апреля стало известно, что украинские пилоты модернизированного истребителя МиГ-29 нанесли удар высокоточным авиационным оружием по скоплению российских штурмовиков в селе Гуево Курской области.