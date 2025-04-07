Радив городянам самим ремонтувати "бомбосховища": мер Курська йде у відставку

Ігор Куцак залишає посаду мера Курська за власним бажанням і за "сімейними обставинами".

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Про це пише видання The Moscow Times.

Мер Курська Ігор Куцак сам повідомив новину про відставку на засіданні регіонального уряду в понеділок, 7 квітня.

"Велика кількість сімейних питань накопичилася, необхідна моя найдіяльніша, найактивніша участь. А міський порядок денний не може залишатися без постійного фокусу уваги і відповідної відповідальності", — сказав Куцак.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн висловив сподівання, що "зміна влади в місті не призведе до збоїв у роботі, і люди на собі щонайменше погіршення не відчують".

При цьому Хінштейн заявив, що відмовляв Куцака від відставки і закликав залишитися на своїй посаді. Однак, за словами Хінштейна, у мера є причини, які "цього зробити не дозволили". Депутати курських міських зборів мають підтримати відставку Куцака на позачерговому засіданні. Ім'я виконувача обов'язків глави міста стане відоме в четвер, 10 квітня.

Нагадаємо, Курськ розташований за сто кілометрів від кордону з Україною, і до міста регулярно долітають безпілотники. Ігор Куцак "прославився" в липні 2024 року, коли запропонував жителям Курська самостійно привести до ладу бомбосховища.

Заява прозвучала під час проведення градоначальником онлайн-зустрічі з городянами в соцмережі "ВКонтакте". Одна з курянок поскаржилася, що керуюча компанія нічого не робить і підвали-бомбосховища в будинках перебувають у жахливому стані.

"Ніхто не скасовував проведення суботників. Можна своїми силами навести лад, якщо ваша керуюча компанія не справляється", — порадив Куцак.

Нагадаємо, вранці 7 квітня стало відомо, що українські пілоти модернізованого винищувача МіГ-29 завдали удару високоточною авіаційною зброєю по скупченню російських штурмовиків у селі Гуєво Курської області.