Умерла старейшая обвиняемая в мире: 99-летняя секретарша нацистского концлагеря

Ирмгард Фюрхнер сбежала из дома престарелых и даже скрывалась некоторое время, прежде, чем предстала перед судом. Во время Второй мировой войны она была секретарем командира СС известного концлагеря Штуттгоф.

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Об этом сообщает Daily Mail.

99-летняя Ирмгард Фюрхнер, которую прозвали "секретаршей зла" и самой старой обвиняемой в мире, работала в концлагере Штуттгоф на севере Польши, когда ей было 18 лет, и предстала перед судом за пособничестве в более чем 10 000 убийств.

Ирмгард Фюрхнер в 18 лет Фото: Скриншот

Оказалось, что Ирмгард умерла еще 14 января, но о ее смерти не сообщалось официально.

Это произошло после того, как в прошлом году ей не удалось добиться отмены обвинительного приговора. Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный Фюрхнер в августе прошлого года .

По оценкам, в лагере Штуттгоф в период с 1939 по 1945 год было убито от 63 до 65 тысяч человек — евреев, политических заключенных, обвиняемых преступников, геев и Свидетелей Иеговы.

Ирмгард обвинили в том, что она входила в аппарат, который помогал функционировать лагерю близ Данцига, ныне польского города Гданьск.

По оценкам, во время Второй мировой войны в Штуттхофе погибло от 63 до 65 тысяч человек.

На слушании дела в федеральном суде в Лейпциге в июле адвокаты Фюрхнер попытались поставить под сомнение, можно ли ее действительно считать соучастницей зверств, совершенных в лагере, и полностью ли она осознавала происходящее.

Ирмгард Фюрхнер в зале суда Фото: Bild

Ее дело рассматривалось в суде по делам несовершеннолетних, поскольку на момент совершения предполагаемых преступлений ей было 18 и 19 лет, и суд не смог однозначно установить ее "зрелость ума" на тот момент. Однако суд постановил, что Фюрхнер "знала и, работая стенографисткой в ​​комендатуре концлагеря Штуттгоф с 1 июня 1943 года по 1 апреля 1945 года, сознательно поддерживала тот факт, что 10 505 заключенных были жестоко убиты".

Убийства осуществлялись посредством отравления газом, содержания в неблагоприятных условиях в лагере, отправки в лагерь смерти Освенцим и отправки на марши смерти в конце войны.

В сентябре 2021 года она была задержана на несколько дней полицией Германии после того, как попыталась сбежать в начале судебного процесса. Она покинула дом престарелых, но добраться смогла только до вокзала.

Напомним, Фокус писал об Ирмград Фюрхнер и ее деле. Женщина была замужем за офицером СС, которого также судили за военные преступления во время Второй мировой войны.