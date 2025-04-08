Померла найстаріша обвинувачена у світі: 99-річна секретарка нацистського концтабору

Ірмгард Фюрхнер втекла з будинку для літніх людей і навіть переховувалася певний час, перш ніж постала перед судом. Під час Другої світової війни вона була секретарем командира СС відомого концтабору Штуттгоф.

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Про це повідомляє Daily Mail.

99-річна Ірмгард Фюрхнер, яку прозвали "секретаркою зла" і найстарішою обвинуваченою у світі, працювала в концтаборі Штуттгоф на півночі Польщі, коли їй було 18 років, і постала перед судом через пособництво в більш ніж 10 000 вбивств.

Ірмгард Фюрхнер у 18 років Фото: Скриншот

Виявилося, що Ірмгард померла ще 14 січня, але про її смерть не повідомляли офіційно.

Це сталося після того, як минулого року їй не вдалося домогтися скасування обвинувального вироку. Федеральний суд Німеччини залишив чинним обвинувальний вирок, ухвалений Фюрхнер у серпні минулого року.

За оцінками, у таборі Штуттгоф у період із 1939 до 1945 року було вбито від 63 до 65 тисяч осіб — євреїв, політичних в'язнів, обвинувачених злочинців, геїв і Свідків Єгови.

Ірмгард звинуватили в тому, що вона входила в апарат, який допомагав функціонувати табору поблизу Данцига, нині польського міста Гданськ.

За оцінками, під час Другої світової війни в Штуттгофі загинуло від 63 до 65 тисяч осіб.

На слуханні справи у федеральному суді в Лейпцигу в липні адвокати Фюрхнер спробували поставити під сумнів, чи можна її справді вважати співучасницею звірств, скоєних у таборі, і чи повністю вона усвідомлювала те, що відбувається.

Ірмгард Фюрхнер у залі суду Фото: Bild

Її справу розглядали в суді у справах неповнолітніх, оскільки на момент скоєння ймовірних злочинів їй було 18 і 19 років, і суд не зміг однозначно встановити її "зрілість розуму" на той момент. Однак суд постановив, що Фюрхнер "знала і, працюючи стенографісткою в комендатурі концтабору Штуттгоф із 1 червня 1943 року до 1 квітня 1945 року, свідомо підтримувала той факт, що 10 505 ув'язнених було жорстоко вбито".

Вбивства здійснювали за допомогою отруєння газом, утримання в несприятливих умовах у таборі, відправки в табір смерті Освенцим і відправки на марші смерті наприкінці війни.

У вересні 2021 року її затримала на кілька днів поліція Німеччини після того, як вона спробувала втекти на початку судового процесу. Вона покинула будинок для літніх людей, але дістатися змогла тільки до вокзалу.

Нагадаємо, Фокус писав про Ірмград Фюрхнер та її справу. Жінка була одружена з офіцером СС, якого також судили за військові злочини під час Другої світової війни.