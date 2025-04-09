Трагедия в ночном клубе в Доминиканской Республике: более 79 человек погибли, детали

В столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго, произошла трагедия: обвалилась крыша ночного клуба Jet Set во время выступления музыкантов. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 79 человек, а более 220 получили травмы. Спасательные работы продолжаются, ищут возможных живых среди заваленных обломков.

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Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас на месте происшествия активно работают спасатели, которые ищут людей, оказавшихся под завалами. По предварительным подсчетам, в момент обвала в клубе находилось от 500 до 1000 человек. Официальные представители заявляют, что пока есть надежда на спасение, все усилия направлены на помощь пострадавшим.

Крыша обвалилась во время концерта известного певца Рубби Переса — его уже достали из-под завалов, он в стабильном состоянии, сообщил его менеджер.

Среди погибших есть известные люди, в частности 51-летний бейсболист Октавио Дотель, который выступал в Major League Baseball, а также губернатор Монте-Кристи Нелси Круз, которая умерла в больнице от полученных травм. Круз была первой, кто сообщил президенту Луису Абинадеру о трагедии. Также среди погибших дизайнер Мартин Поланко.

Местные власти призывают граждан активно присоединиться к помощи, в частности сдавать кровь для пострадавших. Спасательные работы не прекращаются, спасатели продолжают искать возможных живых среди руин.

"Мы продолжаем расчищать завалы и искать людей", — сказал Хуан Мануэль Мендес, директор Центра чрезвычайных операций.

Во вторник утром родственники пропавших без вести собрались на месте происшествия и поделились фотографиями своих близких, в то время как десятки машин скорой помощи доставляли пострадавших в больницы.

Министерство здравоохранения страны уже подтвердило увеличение количества погибших, но причина обвала пока остается неизвестной.

Напомним, в столице Доминиканы городе Санто-Доминго произошла трагедия в ночном клубе Jet Set, в котором обвалилась крыша во время вечеринки с участием почти 200 человек.

Также, в 2023 году во время выступления рэпера Tsunami в Белграде произошел инцидент: популярный местный понтонный ночной клуб Kartel затонул.