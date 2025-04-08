В ночном клубе Доминиканы обвалилась крыша: 27 погибших, люди зовут из-под завалов (видео)

В столице Доминиканы городе Санто-Доминго произошла трагедия в ночном клубе Jet Set, в котором обвалилась крыша во время вечеринки с участием почти 200 человек. Сначала Reuters сообщило о 15 погибших. Позже это число возросло до 27. На видео с места событий видим, как на месте крыши ночного клуба чернеет пропасть, а спасатели разбирают завалы кранами.

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О деталях трагедии в ночном клубе Jet Set рассказало издание Доминиканской Республики Listin Diario.

Об инциденте в доминиканском клубе медиа сообщили около 14 часов (по Киеву) 8 апреля. Событие произошло во время концерта исполнителя меренги Рубби Переса (Rubby Perez). На видео, снятых посетителями заведения, видим зал, полностью заполненный молодежью, которая танцует под громкую музыку. В какой-то момент все обрывается: слышны звуки разрушения и крики людей.

Согласно данным Listin Diario, через два часа после трагедии уточнили количество погибших. В первые минуты говорили о 12-15 погибших, а позже — уже о 27. Издание процитировало заявление руководителя Центра экстренных операций (COE) генерала Хуана Мануэля Мендеса. По его словам, в больницы доставили 160 пациентов.

"Мы сосредоточены на поиске тех, кто все еще находится под завалами", — заявил Мендес.

Спасательные работы продолжаются, подтвердил чиновник. Тем временем в соцсети X (Twitter) появились видео, на которых родственники общаются с людьми, находящимися под завалами. На одной записи мужчина общается с женой, которая ему позвонила и просила о помощи. На другом — женщина рассказала о дочери, которая успела ее набрать и сообщила об обломках, падавших сверху.

Доминиканское издание заявило, что исполнителя Переса, который был на сцене, когда обвалилась крыша, успели спасти: ему оказали помощь и отправили в больницу. Также назвали имя одной из жертв — это губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Круз, сестра бейсболиста Нельсона Круза. Журналисты привели реакцию президента Луиса Абинадера: он прибыл на место трагедии в ночном клубе и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

"Мы глубоко потрясены и верим в Бога, чтобы он дал силы пострадавшим семьям", — привели журналисты слова Абинадера.

Отметим, в августе 2022 года Фокус писал о другой трагедии в ночном клубе. Событие произошло в Таиланде. Как сообщил местный телеканал Thairath, около полуночи вспыхнул пожар в заведении "Mountain B" в провинции Чонбури. Огонь быстро распространился по помещению, поскольку здание было украшено легковоспламеняющимися материалами. Власти подтвердили гибель 13 человек и ранения 43. Также указывается, что самой юной жертве было 17 лет.

Напоминаем, в январе 2025 года Главное управление Национальной полиции в Киевской области рассказало о ночном клубе, который работал в том же доме, где живет городской голова Виталий Кличко.