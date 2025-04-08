У нічному клубі Домінікани обвалився дах: 27 загиблих, люди кличуть з-під завалів (відео)

У столиці Домінікани місті Санто-Домінґо сталась трагедія в нічному клубі Jet Set, в якому обвалився дах під час вечірки за участю майже 200 людей. Спершу Reuters повідомило про 15 загиблих. Згодом це число зросло до 27. На відео з місця подій бачимо, як на місці даху нічного клубу чорніє провалля, а рятувальники розбирають завали кранами.

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Про деталі трагедії в нічному клубі Jet Set розповіло видання Домініканської Республіки Listin Diario.

Про інцидент у домініканському клубі медіа повідомили близько 14 год (за Києвом) 8 квітня. Подія сталась під час концерту виконавця меренг Руббі Переса (Rubby Perez). На відео, знятих відвідувачами закладу, бачимо залу, вщент заповнену молоддю, яка танцює під гучну музику. У якийсь момент все обривається: чути звуки руйнування та крики людей.

Згідно з даними Listin Diario, через дві години після трагедії уточнили кількість загиблих. У перші хвилини говорили про 12-15 загиблих, а згодом — вже про 27. Видання процитувало заяву керівника Центру екстрених операцій (COE) генерала Хуана Мануеля Мендеса. З його слів, у лікарні доправили 160 пацієнтів.

"Ми зосереджені на пошуку тих, хто все ще знаходиться під завалами", — заявив Мендес.

Рятувальні роботи продовжуються, підтвердив посадовець. Тим часом у соцмережі X (Twitter) з'явились відео, на яких родичі спілкуються з людьми, які перебувають під завалами. На одному записі чоловік спілкується з дружиною, яка йому зателефонувала і просила про допомогу. На іншому — жінка розповіла про дочку, яка встигла її набрати й повідомила про уламки, які падали згори.

Домініканське видання заявило, що виконавця Переcа, який був на сцені, коли обвалився дах, встигли врятувати: йому надали допомогу та відправили до лікарні. Також назвали ім'я однієї з жертв — це губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Круз, сестра бейсболіста Нельсона Круза. Журналісти навели реакцію президента Луїса Абінадера: він прибув на місце трагедії у нічному клубі та висловив співчуття постраждалим та родинам загиблих.

"Ми глибоко вражені й віримо в Бога, щоб він дав сили постраждалим сім’ям", — навели журналісти слова Абінадера.

Зазначимо, у серпні 2022 року Фокус писав про іншу трагедію у нічному клубі. Подія відбулась у Таїланді. Як повідомив місцевий телеканал Thairath, близько опівночі спалахнула пожежа у закладі "Mountain B" у провінції Чонбурі. Вогонь швидко поширився приміщенням, оскільки будівля була оздоблена легкозаймистими матеріалами. Влада підтвердила загибель 13 людей та поранення 43. Також вказується, що наймолодшій жертві було 17 років.

Нагадуємо, у січні 2025 року Головне управління Національної поліції в Київській області розповіло про нічний клуб, який працював у тому ж будинку, де живе міський голова Віталій Кличко.