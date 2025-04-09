Трагедія в нічному клубі в Домініканській Республіці: понад 79 людей загинуло, деталі

У столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, сталася трагедія: обвалився дах нічного клубу Jet Set під час виступу музикантів. За попередніми даними, загинули щонайменше 79 людей, а понад 220 отримали травми. Рятувальні роботи тривають, і пошуки можливих живих продовжуються серед завалених уламків.

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Про це повідомляє The Guardian.

Наразі на місці події активно працюють рятувальники, які шукають людей, що опинилися під завалами. За попередніми підрахунками, в момент обвалу в клубі знаходилося від 500 до 1000 осіб. Офіційні представники заявляють, що поки є надія на порятунок, усі зусилля спрямовані на допомогу постраждалим.

Дах обвалився під час концерту відомого співака Руббі Переса – його вже дістали з-під завалів, він у стабільному стані, повідомив його менеджер.

Серед загиблих є відомі люди, зокрема 51-річний бейсболіст Октавіо Дотель, який виступав у Major League Baseball, а також губернаторка Монте-Крісті Нелсі Круз, яка померла в лікарні від отриманих травм. Круз була першою, хто повідомив президенту Луїсу Абінадеру про трагедію. Також серед загиблих дизайнер Мартін Поланко.

Місцева влада закликає громадян активно долучитися до допомоги, зокрема здавати кров для постраждалих. Рятувальні роботи не припиняються, рятувальники продовжують шукати можливих живих серед руїн.

"Ми продовжуємо розчищати завали та шукати людей", — сказав Хуан Мануель Мендес, директор Центру надзвичайних операцій.

У вівторок вранці родичі зниклих безвісти зібралися на місці події і поділилися фотографіями своїх близьких, у той час як десятки машин швидкої допомоги доставляли постраждалих до лікарень.

Міністерство охорони здоров'я країни вже підтвердило збільшення кількості загиблих, але причина обвалу поки що залишається невідомою.

Нагадаємо, у столиці Домінікани місті Санто-Домінґо сталась трагедія в нічному клубі Jet Set, в якому обвалився дах під час вечірки за участю майже 200 людей.

Також, у 2023 році під час виступу репера Tsunami в Белграді стався інцидент: популярний місцевий понтонний нічний клуб Kartel затонув.