Учительницу уволили с должности из-за того, что назвала ученика не тем именем

В США уволили учительницу, которая назвала ученика именем, которое ему нравится без разрешения его родителей.

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Об этом пишет издание The Independent.

Учительница Мелисса Калхун 11 лет работала в государственных школах Бреварда во Флориде. Школьный округ уволил ее после того, как она назвала ученика любимым именем без разрешения родителей.

В прошлом году Флорида приняла закон, согласно которому учителя должны называть учеников по имени, которое им нравится, только если их родители дали письменное разрешение. По закону — если ученик хочет, чтобы его называли иначе, чем указано в свидетельстве о рождении, родители должны заранее разрешить. Кроме этого учителям в штате даже запрещено обсуждать сексуальную ориентацию до 12 классов. Критики называют это законом "Don't say gay". Также запрещено использование прозвищ и местоимений.

"Это прямо нарушает закон штата и стандартизированный процесс округа по получению письменного согласия родителей", — говорится в заявлении округа, полученном изданием.

Более 11 000 человек подписали петицию Change.org в поддержку Мелиссы Калхун, "любимого" преподавателя средней школы Satelite в Виере, примерно в 52 милях от Орландо. В петиции утверждается, что женщина была наказана только за то, что проявила уважение к выбору ученика.

Сторонники Кэлхун говорят, что ее действия не должны были привести к ее освобождению.

"Каждый ребенок заслуживает обучения в среде, где он чувствует уважение и ценность. Такие учителя, как госпожа Калхун, которые понимают и действуют согласно этому принципу, важны для создания такой среды", — говорится в петиции.

У учительницы был 10-месячный контракт с округом, который заканчивался в мае 2025 года.

Напомним, что учитель Винницко-Хуторского лицея избил ученика во время урока, при этом обзывая его и угрожая ударить сильнее. В Департаменте образования Винницкого городского совета отреагировали на событие и заверили, что накажут учителя.