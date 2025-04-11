Вчительку звільнили з посади через те, що назвала учня не тим іменем

У США звільнили вчительку, яка назвала учня іменем, яке йому подобається без дозволу його батьків.

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Про це пише видання The Independent.

Вчителька Мелісса Калхун 11 років працювала в державних школах Бреварда у Флориді. Шкільний округ звільнив її після того, як вона назвала учня улюбленим іменем без дозволу батьків.

Минулого року Флорида ухвалила закон, згідно з яким вчителі повинні називати учнів по імені, яке їм подобається, лише якщо їхні батьки дали письмовий дозвіл. За законом — якщо учень хоче, щоб його називали інакше, ніж зазначено у свідоцтві про народження, батьки повинні наперед дозволити. Крім цього, вчителям у штаті навіть заборонено обговорювати сексуальну орієнтацію до 12 класів. Критики називають це законом "Don't say gay". Також заборонено використання прізвиськ та займенників.

"Це прямо порушує закон штату та стандартизований процес округу щодо отримання письмової згоди батьків", — йдеться в заяві округу, отриманій виданням.

Більше 11 000 людей підписали петицію Change.org на підтримку Меліси Калхун, "улюбленого" викладача середньої школи Satelite у Вієрі, приблизно в 52 милях від Орландо. У петиції стверджується, що жінка була покарана лише за те, що виявила повагу до вибору учня.

Прихильники Келхун кажуть, що її дії не повинні були призвести до її звільнення.

"Кожна дитина заслуговує на навчання в середовищі, де вона відчуває повагу та цінність. Такі вчителі, як пані Калхун, які розуміють і діють згідно з цим принципом, є важливими для створення такого середовища", — йдеться в петиції.

У вчительки був 10-місячний контракт з округом, який закінчувався в травні 2025 року.

Нагадаємо, що вчитель Вінницько-Хутірського ліцею побив учня під час уроку, водночас обзиваючи його та погрожуючи вдарити сильніше. У Департаменті освіти Вінницької міської ради відреагували на подію та запевнили, що покарають вчителя.