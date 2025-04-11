Уже опустился на 11 метров: в Японии аэропорт на искусственных островах уходит под воду

В Японии проседает под воду аэропорт, который построили на искусственных островах. Он уже погрузился на 11 метров.

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Об этом пишет The Daily Mail.

Международный аэропорт Кансай в Японии, расположенный на двух искусственных островах в Осакском заливе. Он оказался под угрозой затопления из-за веса инфраструктуры.

Строительство аэропорта обошлось в 20 миллиардов долларов. Его открыли в 1994 году, и на данный момент он обслуживает более 30 миллионов пассажиров в год. Он соединен с материковой частью Японии 3,75-километровым мостом.

Конструкторы аэропорта во время проектирования и строительства учли даже возможность землетрясений — взлетно-посадочные полосы уложены специальной асфальтобетонной смесью, которая позволяет им изгибаться и деформироваться. Самой большой проблемой оказался вес аэропорта.

Она давит на морское дно, состоящее из ила и грязи, и оно начинает проседать.

В первые годы работы аэропорта инженеры ожидали, что он опустится на 8 метров в течение 50 лет, но этот показатель уже был превышен на момент открытия. Сегодня аэропорт уже опустился на 11,5 метра, к 2056 году конструкция может полностью уйти под воду.

Аропорт Кансай имеет самое длинное здание терминала в мире — 1,7 километра. Он также известен своими выдающимися показателями обработки багажа: ни одна единица багажа никогда не терялась.

Напомним, что самолет American Airlines вспыхнул во время руления по взлетно-посадочной полосе сразу после аварийной посадки. Двенадцать человек пострадали, когда Boeing 737-800 загорелся, а пассажиры были вынуждены спасаться на крыле самолета