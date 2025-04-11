Вже опустився на 11 метрів: в Японії аеропорт на штучних островах іде під воду

В Японії просідає під воду аеропорт, який збудували на штучних островах. Він вже занурився на 11 метрів.

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Про це пише The Daily Mail.

Міжнародний аеропорт Кансай у Японії, розташований на двох штучних островах в Осакській затоці. Він опинився під загрозою затоплення через вагу інфраструктури.

Будівництво аеропорту обійшлося у 20 мільярдів доларів. Його відкрили у 1994 році, і на даний момент він обслуговує понад 30 мільйонів пасажирів на рік. Він з'єднаний із материковою частиною Японії 3,75-кілометровим мостом.

Конструктори аеропорту під час проєктування та будівництва врахували навіть можливість землетрусів — злітно-посадкові смуги укладені спеціальною асфальтобетонною сумішшю, яка дозволяє їм згинатися та деформуватися. Найбільшою проблемою виявилася вага летовища.

Вона тисне на морське дно, що складається з мулу та бруду, і воно починає просідати.

У перші роки роботи аеропорту інженери очікували, що він опуститься на 8 метрів протягом 50 років, але цей показник вже було перевищено на момент відкриття. Сьогодні аеропорт вже опустився на 11,5 метра, до 2056 року конструкція може повністю піти під воду.

Аропорт Кансай має найдовшу будівлю термінала у світі — 1,7 кілометра. Він також відомий своїми визначними показниками обробки багажу: жодна одиниця багажу ніколи не губилася.

Нагадаємо, що літак American Airlines спалахнув під час руління злітно-посадковою смугою одразу після аварійної посадки. Дванадцять осіб постраждали, коли Boeing 737-800 загорівся, а пасажири були змушені рятуватися на крилі літака