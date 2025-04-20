Fox News показали трансляцию службы патриарха Кирилла в РФ и назвали Киев Россией

Американский телеканал Fox News попал в скандал из-за трансляции праздничной службы в Свято-Михайловском соборе. Редакторы телеканала назвали Киев Россией.

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Это показали в прямом эфире телеканала.

Так, в эфире Fox News демонстрировали трансляцию службы в РФ, которую проводил патриарх Кирилл, а на ее фоне параллельно появились еще два видео. Одно из них — служба в Свято-Михайловском соборе в Киеве. Кадры подписали "Вживую: Пасхальная служба. Киев. Россия".

Ошибку потом исправили, но российского патриарха показывать не перестали.

Несколько часов телеканал транслировал богослужение в московском храме. На нем присутствовал президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Будем молиться и трудиться, чтобы на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир. И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, получившего благодать в киевской купели крещения", — сказал во время богослужения Кирилл (Гундяев).

Ранее украинское независимое онлайн-издание "Заборона" попало в скандал из-за приглашения на эфир кулинара Евгения Клопотенко. Редактор который приглашал гостя, ошибся чатом и обозвал Клопотенко.

Также в нью-йоркском Бруклине владелец барбершопа повесил у входа в заведение фото главы РФ Путина, а потом еще и скандалил с возмущенными людьми, которые требовали снять плакат.