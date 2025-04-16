В нью-йоркском Бруклине владелец барбершопа повесил у входа в заведение фото главы РФ Путина, а потом еще и скандалил с возмущенными людьми, которые требовали снять плакат.

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Об этом написали в Facebook член Ассамблеи штата Нью-Йорк Майкл Новахов и член городского совета Нью-Йорка Инна Верников, которая имеет украинское происхождение.

В частности, Инна Верникова опубликовала то самое фото из барбершопа. На нем Путин стоит рядом с бывшим президентом Узбекистана Исламом Каримовым (ныне покойным).

На фото Путин стоит рядом с экс-президентом Узбекистана

Журналистка из Одессы Юлия Городецкая, которая сейчас живет в Нью-Йорке, сообщила, что местные жители приходили к владельцу заведения с требованием снять фото. Тот в ответ ругался по-русски, называл себя сыном Каримова, кричал, что любит Путина и Трампа, и вообще вел себя неадекватно.

В конце концов на место инцидента приехала полиция и задержала мужчину — правда, впоследствии отпустила. Лицо Путина на фото тем временем заклеили.

Ранее мы писали, что британский актер Джуд Лоу показался в образе молодого Путина на фото со съемок фильма французского режиссера Оливье Ассаяса "Кремлевский волшебник".

Также мы сообщали, что российские автомобили Aurus, заявленные как машины премиум-класса, показали позорно низкие продажи: за 5 лет таких автомобилей было продано всего несколько сотен. Кстати, именно эти Aurus глава Кремля Путин подарил северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну — и оба автомобиля сломались.