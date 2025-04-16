У нью-йоркському Брукліні власник барбершопу повісив біля входу до закладу фото очільника РФ Путіна, а потім ще й скандалив з обуреними людьми, які вимагали зняти плакат.

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Про це написали у Facebook член Асамблеї штату Нью-Йорк Майкл Новахов і членкиня міської ради Нью-Йорка Інна Верніков, яка має українське походження.

Зокрема, Інна Верніков опублікувала те саме фото з барбершопу. На ньому Путін стоїть поруч із колишнім президентом Узбекистану Ісламом Карімовим (нині покійним).

На фото Путін стоїть поруч із експрезидентом Узбекистану

Журналістка з Одеси Юлія Городецька, яка наразі живе в Нью-Йорку, повідомила, що місцеві мешканці приходили до власника закладу з вимогою зняти фото. Той у відповідь лаявся російською, називав себе сином Карімова, кричав, що любить Путіна і Трампа, і взагалі поводився неадекватно.

Врешті-решт на місце інциденту приїхала поліція і затримала чоловіка – щоправда, згодом відпустила. Обличчя Путіна на фото тим часом заклеїли.

Раніше ми писали, що британський актор Джуд Лоу показався у образі молодого Путіна на фото зі зйомок фільму французького режисера Олів'є Ассаяса "Кремлівський чарівник".

Також ми повідомляли, що російські автомобілі Aurus, заявлені як машини преміум-класу, показали ганебно низькі продажі: за 5 років таких автівок було продано лише кілька сотень. До речі, саме ці Aurus очільник Кремля Путін подарував північнокорейському диктатору Кім Чен Ину – і обидва автомобілі зламалися.