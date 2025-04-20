Fox News показали трансляцію служби патріарха Кирила в РФ і назвали Київ Росією

Американський телеканал Fox News потрапив у скандал через трансляцію святкової служби у Свято-Михайлівському соборі. Редактори телеканалу назвали Київ Росією.

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Це показали в прямому ефірі телеканалу.

Так, в ефірі Fox News демонстрували трансляцію служби в РФ, яку проводив патріарх Кирило, а на її фоні паралельно з'явилися ще два відео. Одне з них — служба у Свято-Михайлівському соборі у Києві. Кадри підписали "Наживо: Великодня служба. Київ. Росія".

Помилку потім виправили, але російського патріарха показувати не перестали.

Кілька годин телеканал транслював богослужіння у московському храмі. На ньому був присутній президент РФ Володимир Путін та мер Москви Сергій Собянін.

"Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний мир. І щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській купелі хрещення", — сказав під час богослужіння Кирило (Гундяєв).

Раніше українське незалежне онлайн-видання "Заборона" потрапило у скандал через запрошення на ефір кулінара Євгена Клопотенка. Редактор який запрошував гостя, помилися чатом і обізвав Клопотенка.

Також у нью-йоркському Брукліні власник барбершопу повісив біля входу до закладу фото очільника РФ Путіна, а потім ще й скандалив з обуреними людьми, які вимагали зняти плакат.