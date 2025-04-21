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Мир

Умер Папа Римский Франциск, — Reuters

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Фото: Getty Images | Папа Римский умер 21 апреля

Умер Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Ватикан.

Умер Папа Римский Франциск, первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, сообщил Ватикан в видеозаявлении в понедельник, 21 апреля.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я вынужден сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня утром в 7:35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца", — объявил кардинал Кевин Фаррел в эфире телеканала Ватикана.

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Последние 2 месяца Папа находился в больнице из-за перенесенного бронхита.

Франциск родился в 1936 году. Папой Римским он стал в 2013 году и стал первым в истории папой из нового мира — Франциск родился в Аргентине. В последние месяцы он болел пневмонией.

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Фото: Скрин видео

Его последнее появление на публике произошло накануне, когда он обратился к верующим с пасхальным посланием.

Ранее Папе Франциску провели переливание крови. Сначала, после обострения приступа бронхита, врачи диагностировали у пациента сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем двустороннюю пневмонию.