"Перепиши правила": Трампу нельзя баллотироваться в третий раз — но он уже продает предвыборный мерч на 2028 год

Президент США Дональд Трамп, на счету которого — уже второй президентский срок, начал продавать предвыборный мерч с надписью Trump 2028 (в 2028 году в США должны состояться новые президентские выборы). Закон не позволяет Трампу баллотироваться в третий раз — однако сын Трампа уже официально засветил слоган.

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Об этом пишет The Guardian.

Соцсетями распространилось фото Эрика Трампа в красной кепке с новым лозунгом. На официальном сайте Trump Store такая кепка продается на 50 долларов.

Сын Дональда Трампа Эрик в красной кепке

Также на сайте представлены футболки за 36 долларов в красном и синем цветах. В описании к товарам говорится: "Будущее выглядит ярко! Перепиши правила".

Красная футболка из Trump Store предлагает "переписать правила"

Дональд Трамп еще не заявлял официально о том, что пойдет на третий срок. Но ранее он говорил, что "не шутит", и что есть "определенные методы", которые могут с этим помочь.

Однако издание отмечает, что шансы изменить Конституцию у Трампа сомнительны. В частности, чтобы изменить поправку 22, которая гласит, что "никто не может быть избранным на пост президента более двух раз", ему понадобится две трети голосов и в Сенате, и в Палате представителей. К тому же, изменения должны утвердить 38 из 50 американских штатов. Вероятность и того, и другого пока крайне мала.

Ранее Дональд Трамп стал объектом насмешливых шуток и многочисленных мемов в соцсетях — после того, как на фоне вчерашнего массированного обстрела российскими оккупантами Киева и других украинских городов обратился к главе РФ Путину с довольно наивным призывом "Владимир, остановись".