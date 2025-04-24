"Адольф, стоп": украинцы отреагировали мемами на обращение Трампа к Путину (фото)

Несмотря на сложные времена, обстрелы и потери, украинцы сохраняют чувство юмора и традиционно отреагировали мемами на обращение президента США Дональда Трампа к российскому коллеге Владимиру Путину. Американский лидер попросил президента РФ "остановиться" и заключить мирное соглашение после массированного обстрела Украины 24 апреля.

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Фокус собрал самые яркие реакции.

Пользователи сети представили реакцию самого Путина на такое обращение. Лидер страны-террориста вроде бы насмехается над попытками Трампа закончить войну.

Также в потоке мемов "принял участие" голливудский актер Бен Стиллер. Пользователи сети представили, что с таким выражением лица Трамп просит Путина заключить сделку.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Кроме этого, украинцы представили, как президента США спрашивают на интервью, как тот планирует закончить войну РФ против Украины. На что Трамп предлагает эти два слова: "Владимир, остановись".

Более того, пользователи сети пошутили, что у Зеленского и Путина одно имя, поэтому можно подумать, что Трамп обращается к украинскому президенту.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Также украинцы "визуализировали" искусство сделок Дональда Трампа. Таким образом сначала президент США предлагает россиянам все, что они хотят, а те впоследствии требуют еще больше.

Не обошлось и без сравнения Путина с Адольфом Гитлером. Пользователи сети представили, что в 1940 году Трамп так же обратился бы к лидеру нацистской Германии.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Более того, вспомнили и о беглом президенте Викторе Януковиче и его "крылатой" фразе "Астанавитесь!".

"Чтобы закончить войну, отправьте "стоп" Владимиру", — пишут пользователи сети.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Пошутили и о том, что Трамп на самом деле является агентом Кремля, поэтому получил много наград за это.

"Он лучший российский агент", — пишут пользователи сети.

А также представили, как Путин "оседлал" Трампа, а тот просит остановиться.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

В частности, вспомнили и о выступлении Майкла Джексона, когда легендарный певец просто рукой опустил оружие на сцене.

Фото: соцмережі

Напомним, София Ротару отреагировала на обстрел россиянами Киева 24 апреля. Народная артистка Украины вышла на связь со своими подписчиками в Instagram.

Также Фокус писал о реакции Эммануэля Макрона на убийство украинцев во время удара 24 апреля. Президент Франции призвал Путина прекратить врать.