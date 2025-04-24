"Адольф, стоп": украинцы отреагировали мемами на обращение Трампа к Путину (фото)
Несмотря на сложные времена, обстрелы и потери, украинцы сохраняют чувство юмора и традиционно отреагировали мемами на обращение президента США Дональда Трампа к российскому коллеге Владимиру Путину. Американский лидер попросил президента РФ "остановиться" и заключить мирное соглашение после массированного обстрела Украины 24 апреля.
Фокус собрал самые яркие реакции.
Пользователи сети представили реакцию самого Путина на такое обращение. Лидер страны-террориста вроде бы насмехается над попытками Трампа закончить войну.
Также в потоке мемов "принял участие" голливудский актер Бен Стиллер. Пользователи сети представили, что с таким выражением лица Трамп просит Путина заключить сделку.
Кроме этого, украинцы представили, как президента США спрашивают на интервью, как тот планирует закончить войну РФ против Украины. На что Трамп предлагает эти два слова: "Владимир, остановись".
Более того, пользователи сети пошутили, что у Зеленского и Путина одно имя, поэтому можно подумать, что Трамп обращается к украинскому президенту.
Также украинцы "визуализировали" искусство сделок Дональда Трампа. Таким образом сначала президент США предлагает россиянам все, что они хотят, а те впоследствии требуют еще больше.
Не обошлось и без сравнения Путина с Адольфом Гитлером. Пользователи сети представили, что в 1940 году Трамп так же обратился бы к лидеру нацистской Германии.
Более того, вспомнили и о беглом президенте Викторе Януковиче и его "крылатой" фразе "Астанавитесь!".
"Чтобы закончить войну, отправьте "стоп" Владимиру", — пишут пользователи сети.
Пошутили и о том, что Трамп на самом деле является агентом Кремля, поэтому получил много наград за это.
"Он лучший российский агент", — пишут пользователи сети.
А также представили, как Путин "оседлал" Трампа, а тот просит остановиться.
В частности, вспомнили и о выступлении Майкла Джексона, когда легендарный певец просто рукой опустил оружие на сцене.
Напомним, София Ротару отреагировала на обстрел россиянами Киева 24 апреля. Народная артистка Украины вышла на связь со своими подписчиками в Instagram.
Также Фокус писал о реакции Эммануэля Макрона на убийство украинцев во время удара 24 апреля. Президент Франции призвал Путина прекратить врать.