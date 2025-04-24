"Адольфе, стоп": українці відреагували мемами на звернення Трампа до Путіна (фото)

Попри складні часи, обстріли та втрати, українці зберігають почуття гумору та традиційно відреагували мемами на звернення президента США Дональда Трампа до російського колеги Володимира Путіна. Американський лідер попросив президента РФ "зупинитися" та укласти мирну угоду після масованого обстрілу України 24 квітня.

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Фокус зібрав найяскравіші реакції.

Користувачі мережі уявили реакцію самого Путіна на таке звернення. Лідер країни-терористки начебто насміхається зі спроб Трампа закінчити війну.

Також у потоці мемів "взяв участь" голлівудський актор Бен Стіллер. Користувачі мережі уявили, що з таким виразом обличчя Трамп просить Путіна укласти угоду.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Окрім цього, українці уявили, як президента США запитують на інтервʼю, як той планує закінчити війну РФ проти України. На що Трамп пропонує ці два слова: "Володимире, зупинись".

Ба більше, користувачі мережі пожартували, що в Зеленського та Путіна одне імʼя, тому можна подумати, що Трамп звертається до українського президента.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Також українці "візуалізували" мистецтво угод Дональда Трампа. Таким чином спочатку президент США пропонує росіянам усе, що вони хочуть, а ті згодом вимагають ще більше.

Не обійшлося і без порівняння Путіна з Адольфом Гітлером. Користувачі мережі уявили, що в 1940 році Трамп так само звернувся б до лідера нацистської Німеччини.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Ба більше, згадали і про президента-втікача Віктора Януковича і його "крилату" фразу "Астанавітєсь!".

"Щоб закінчити війну, надішліть "стоп" Володимиру", — пишуть користувачі мережі.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Пожартували і про те, що Трамп насправді є агентом Кремля, тому отримав багато нагород за це.

"Він найкращий російський агент", — пишуть користувачі мережі.

А також уявили, як Путін "осідлав" Трампа, а той просить зупинитися.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Зокрема, згадали і про виступ Майкла Джексона, коли легендарний співак просто рукою опустив зброю на сцені.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, Софія Ротару відреагувала на обстріл росіянами Києва 24 квітня. Народна артистка України вийшла на звʼязок зі своїми підписниками в Instagram.

Також Фокус писав про реакцію Еммануеля Макрона на убивство українців під час удару 24 квітня. Президент Франції закликав Путіна припинити брехати.