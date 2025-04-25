"Перепиши правила": Трампу не можна балотуватися втретє – але він вже продає передвиборчий мерч на 2028 рiк

Президент США Дональд Трамп, на рахунку якого – вже другий президентський термін, почав продавати передвиборчий мерч із написом Trump 2028 (у 2028 році в США мають відбутися нові президентські вибори). Закон не дозволяє Трампу балотуватися втретє – проте син Трампа вже офіційно засвітив слоган.

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Про це пише The Guardian.

Соцмережами поширилось фото Еріка Трампа у червоній кепці з новим гаслом. На офіційному сайті Trump Store така кепка продається на 50 доларів.

Син Дональда Трампа Ерік у червоній кепці

Також на сайті представлені футболки за 36 доларів у червоному та синьому кольорах. В описі до товарів йдеться: "Майбутнє виглядає яскраво! Перепиши правила".

Червона футболка з Trump Store пропонує "переписати правила"

Дональд Трамп ще не заявляв офіційно про те, що піде на третій термін. Але раніше він казав, що "не жартує", і що є "певні методи", які можуть із цим допомогти.

Проте видання зауважує, що шанси змінити Конституцію у Трампа сумнівні. Зокрема, аби змінити поправку 22, яка наголошує, що "ніхто не може бути обраним на посаду президента більше ніж два рази", йому знадобиться дві третини голосів і у Сенаті, і у Палаті представників. До того ж, зміни мають затвердити 38 із 50 американських штатів. Ймовірність і того, і іншого наразі є вкрай малою.

Раніше Дональд Трамп став об’єктом глузливих жартів і численних мемів у соцмережах – після того, як на тлі вчорашнього масованого обстрілу російськими окупантами Києва та інших українських міст звернувся до очільника РФ Путіна з доволі наївним закликом "Володимире, зупинись".