Похороны папы Франциска: что известно о процессии, гостях и мерах безопасности (фото, видео)

Сегодня в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля. Сейчас на площади Святого Петра собрались тысячи людей на заупокойную мессу, а также приехали лидеры многих стран мира, среди которых — президент США Дональд Трамп и украинский глава государства Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает CNN.

Известно, что гроб с телом понтифика был вынесен для проведения заупокойной мессы, которую проводит декан коллегии кардиналов Джовани Батиста Ре. После причастия и заупокойной молитвы за покойного Папу, будут проводить церемонию прощания.

Ранее стало известно, что в соответствии с завещанием Франциска, его похоронят в церкви Санта Мария Маджоре. Это произойдет впервые за 100 лет за стенами Ватикана.

Меры безопасности и почетные гости: что известно

Среди лидеров стран присутствуют президент Франции Эманнуэль Макрон с женой Бриджит, президент Финляндии Александр Стубб, президент США Дональд Трамп с женой Меланией, президент Эстонии Алар Карис, король Испании Фелипе VI с королевой Летицией, президент Польши Анджей Дуда с супругой.

Действующий глава США присутствует на похоронах Папы (фото: Getty Images)

Также среди гостей присутствуют канцлер Германии Олаф Шольц, а также преемник британского престола принц Уэльский — Уильям.

Шольц и принц Уэльский присутствует на похоронах Папы (фото: Getty Images)

Также на похоронах присутствует украинский президент Владимир Зеленский и его жена Елена.

Зеленский находится на похоронах Папы Франциска (фото: Reuters)

В то же время во время процессии, по данным Reuters, будут усилены меры безопасности — от патрулирования улиц до наблюдения с воздуха с помощью дронов и караула снайперов.

Также к охране места церемонии погребения Папы, где будут присутствовать более 50 мировых лидеров и ряд министров, готовятся привлечь около 2000 полицейских и 1000 офицеров национальных сил безопасности.

На время церемонии прощания, улицы вокруг Ватикана будут закрыты для движения в субботу. В целом, по оценкам правоохранителей, на похороны Папы может прийти до 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Папа Римский умер утром 21 апреля. Понтифик ушел из жизни на 89-ом году жизни.

Впоследствии стало известно, что перед похоронами президент Украины Владимир Зеленский провел короткую встречу с президентом США Трампом. Политики согласились провести дополнительные переговоры после завершения церемонии прощания с Папой.