Похорони папи Франциска: що відомо про процесію, гостей та заходи безпеки (фото, відео)

Сьогодні у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня. Наразі на площі Святого Петра зібралися тисячі людей на заупокійну месу, а також приїхали лідери багатьох країн світу, серед яких — президент США Дональд Трамп і український глава держави Володимир Зеленський.

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Про це повідомляє CNN.

Наразі відомо, що труну з тілом понтифіка було винесено для проведення заупокійної меси, яку проводить декан колегії кардиналів Джовані Батіста Ре. Після причастя та заупокійної молитви, за покійного Папу будуть проводити церемонію прощання.

Раніше стало відомо, що відповідно до заповіту Франциска, його поховають у церкві Санта Марія Маджоре. Це станеться уперше за 100 років за стінами Ватикану.

Заходи безпеки та почесні гості: що відомо

Серед лідерів країн присутні президент Франції Еманнуель Макрон з дружиною Бріджит, президент Фінляндії Александр Стубб, президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, президент Естонії Алар Каріс, король Іспанії Феліпе VI з королевою Летицією, президент Польщі Анджей Дуда з дружиною.

Чинний глава США присутній на похоронах Папи (фото: Getty Images)

Також серед гостей присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також наступник британського престолу принц Вельський — Вільям.

Щольц та принц Вельський присутній на похоронах Папи (фото: Getty Images)

Також на похованні присутній український президент Володимир Зеленський та його дружина Олена.

Зеленський перебуває на похоронах Папи Франциска (фото: Reuters)

Водночас під час процесії, за даними Reuters, будуть посилені заходи безпеки — від патрулювання вулиць до спостереження з повітря за допомогою дронів та чатування снайперів.

Також до охорони місця церемонії поховання Папи, де будуть присутні понад 50 світових лідерів та низка міністрів, готуються залучити близько 2000 поліцейських та 1000 офіцерів національних сил безпеки.

На час церемонії прощання, вулиці навколо Ватикану будуть закриті для руху в суботу. Загалом, за оцінками правоохоронців, на похорон Папи може прийти до 200 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський помер уранці 21 квітня. Понтифік пішов з життя на 89-ому році життя.

Згодом стало відомо, що перед похоронами президент України Володимир Зеленський провів коротку зустріч із президентом США Трампом. Політики погодилися провести додаткові переговори після завершення церемонії прощання з Папою.