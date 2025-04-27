Похороны Папы Римского: Зеленского снова обвинили в том, что он не так одет (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп стали двумя лидерами государств, которые нарушили протокол на похоронах Папы Римского Франциска своим внешним видом.
Об этом пишет The Daily Mail.
Журналисты подчеркнули, что строгий дресс-код для похорон в Ватикане предусматривал, что мужчины должны носить темный костюм с длинным черным галстуком и белую рубашку. Кроме того, обувь, длинные носки, пальто и зонтики также должны были быть черного цвета.
Обозреватели объяснили, что Владимир Зеленский был без галстука, а Дональд Трамп надел темно-синий костюм, украшенный булавкой с изображением американского флага, и соединил его с блестящим синим галстуком.
Синий галстук также надел предыдущий президент США Джо Байден.
"Всех троих обвинили в проявлении "неуважения", поскольку большинство мировых лидеров были одеты в черное", — говорится в материале.
Журналисты объяснили, что по традиции, элегантные темные наряды надевают в знак уважения и многие из присутствующих это учли.
В частности, жена Трампа Мелания, которая сидела рядом со своим мужем, была одета в консервативное черное пальто с кружевной вуалью и перчатками.
Издание отметило, что обвинения в адрес вида Зеленского возникли только через два месяца после того, как репортер в Белом доме назвал президента Украины "неуважительным" за то, что он не надел костюм во время визита в Овальный кабинет.
Напомним, 26 апреля сообщалось, что Ватикан нарушил протокол, чтобы Зеленский оказался в первом ряду.
Фокус также писал о том, что 21 апреля умер Папа Римский Франциск.