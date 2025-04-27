Похорон Папи Римського: Зеленського знову звинуватили у тому, що він не так одягнений (фото)

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп стали двома лідерами держав, які порушили протокол на похоронах Папи Римського Франциска своїм зовнішнім виглядом.

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Про це пише The Daily Mail.

Журналісти підкреслили, що суворий дрес-код для похорону у Ватикані передбачав, що чоловіки повинні носити темний костюм з довгою чорною краваткою і білу сорочку. Крім того, взуття, довгі шкарпетки, пальто і парасольки також мали бути чорного кольору.

Оглядачі пояснили, що Володимир Зеленський був без краватки, а Дональд Трамп одягнув темно-синій костюм, прикрашений шпилькою із зображенням американського прапора, та поєднав його з блискучою синьою краваткою.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська на похороні Папи Римського Фото: AFP

Дональд Трамп та Меланія Трамп на похороні Папи Римського Фото: AFP

Синю краватку також одягнув попередній президент США Джо Байден.

Джо Байден на похороні Папи Римського Фото: EPA

"Усіх трьох звинуватили у прояві "неповаги", оскільки більшість світових лідерів були одягнені в чорне", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що за традицією, елегантне темне вбрання одягають на знак поваги і багато хто з присутніх це врахували.

Зокрема, дружина Трампа Меланія, яка сиділа поруч зі своїм чоловіком, була одягнена в консервативне чорне пальто з мереживною вуаллю і рукавичками.

Видання наголосило, що звинувачення на адресу вигляду Зеленського виникли лише через два місяці після того, як репортер у Білому домі назвав президента України "неповажним" за те, що він не одягнув костюм під час візиту до Овального кабінету.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялось, що Ватикан порушив протокол, щоб Зеленський опинився у першому ряду.

Фокус також писав про те, що 21 квітня помер Папа Римський Франциск.