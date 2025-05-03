Вучича положили в военный госпиталь: лидер Сербии был в США перед поездкой на парад в РФ

Президента Сербии Александра Вучича 3 мая поместили на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде. В США он планировал встретиться с Дональдом Трампом.

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Подробности ситуации рассказывает сербский вещатель РТС.

Вучичу внезапно почувствовал себя плохо во время визита в Соединенные Штаты, где у него были запланированные встречи. Из-за недомогания он сократил время пребывания в США и участие в главных мероприятиях.

Известно, что Вучич планировал встретиться с Ричардом Гренеллом, специальным посланником президента США по особым поручениям. Греннел пожелал Вучичу здоровья в соцсети Х.

В то же время агентство AFP писало о планах Вучича в течение следующих четырех дней два раза встретиться с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции "Мар-а-Ларго" во Флориде.

Вучич до выезда из США успел встретиться с бывшим личным адвокатом Трампа, юристом Рудольфом Джулиани.

В Военно-медицинской академии президента приветствовали министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич. Министр внутренних дел Ивица Дачич пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Все враги Сербии с нетерпением ждут его болезни. А миллионы сербских граждан желают ему здоровья", — отметил министр.

Фокус уже писал, что у премьера Словакии Роберта Фицо также неожиданно ухудшилось состояние здоровья. Глава правительства отменил рабочие мероприятия, вместе с Вучичем он хотел поехать в Россию на парад в честь дня победы 9 мая.

Напомним, сербскую полицию ранее обвиняли в применении звуковой пушки LRAD для разгона более 100 тысяч протестующих. Вучич эти сведения упорно отрицал.