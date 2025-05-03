Вучич потрапив у військовий госпіталь: лідер Сербії був у США перед поїздкою на парад у РФ

Президента Сербії Александра Вучича 3 травня помістили на лікування у Військово-медичну академію в Белграді. У США він планував зустрітися з Дональдом Трампом.

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Подробиці ситуації розповідає сербський мовник РТС.

Вучичу раптово відчув себе погано під час візиту до Сполучених Штатів, де у нього були заплановані зустрічі. Через нездужання він скоротив час перебування у США та участь у головних заходах.

Відомо, що Вучич планував зустрітися з Річардом Гренеллом, спеціальним посланником президента США з особливих доручень. Греннел побажав Вучичу здоров'я в соцмережі Х.

Водночас агентство AFP писало про плани Вучича протягом наступних чотирьох днів двічі зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції "Мар-а-Ларго" у Флориді.

Вучич до виїзду зі США встиг зустрітися з колишнім особистим адвокатом Трампа, юристом Рудольфом Джуліані.

У Військово-медичній академії президента привітали міністр охорони здоров'я Златибор Лончар і доктор Драган Дінчич. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич побажав йому якнайшвидшого одужання.

"Усі вороги Сербії з нетерпінням чекають на його хворобу. А мільйони сербських громадян бажають йому здоров'я", — зазначив міністр.

Фокус уже писав, що у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо також несподівано погіршився стан здоров'я. Глава уряду скасував робочі заходи, разом із Вучичем він хотів поїхати в Росію на парад на честь дня перемоги 9 травня.

Нагадаємо, сербську поліцію раніше звинувачували в застосуванні звукової гармати LRAD для розгону понад 100 тисяч протестувальників. Вучич ці відомості вперто заперечував.