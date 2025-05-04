Решили работники SpaceX: благодаря Илону Маску в США появится новый город

В США в штате Техас появится новый город Старбейз (Starbase). Населенный пункт образуют из базы компании Илона Маска SpaceX. За этот законопроект проголосовали избиратели.

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Об этом пишет The Washington Post.

Избиратели, многие из которых являются сотрудниками SpaceX, решили создать муниципалитет с небольшим местным органом власти в некогда тихом районе Бока-Чика-Вилледж — небольшого участка земли на юге штата, где базируется SpaceX.

Голосование завершилось со счетом 212 против 6. Подавляющее большинство из 283 избирателей, имевших право голосовать, работают в SpaceX. Согласно судебным документам, из 247 жилых участков в этом районе только 10 не принадлежат SpaceX или ее сотрудникам.

Вновь созданный город Старбейз имеет площадь примерно 2 километра и включает части неинкорпорированного села Бока-Чика. Здесь проживают более 200 человек. Возглавляет муниципалитет также сотрудник SpaceX, два его заместителя тоже работают в компании.

Строительство SpaceX здесь началось в 2014 году.

С момента прибытия в Техас компания космических технологий построила огромный комплекс с 147-метровой стартовой и лестничной башнями для ракет. Starbase, одна из четырех активных стартовых платформ компании, также имеет производственный объект и испытательную площадку на своей территории. SpaceX описывает комплекс как "один из первых в мире коммерческих космопортов, предназначенных для орбитальных миссий".

В 2019 году Маск заявил, что его цель построить космический корабль в Бока-Чике, который приведет к достижению его конечной цели — созданию "города на Марсе".

В свое время жители Бока-Чика и чиновники штата радовались появлению на их земле компании, поскольку треть жителей жила за чертой бедности и страдала от безработицы. Starbase создал в регионе более 3000 рабочих мест, но теперь жители и экологические группы выражают обеспокоенность относительно влияния комплекса на окружающую среду. Уже были несколько исков в адрес компании из-за загрязнения водно-болотных угодий.

Напомним, что ранее сообщалось, что "город века" в США, где родился Майкл Джексон, превращается в "город-призрак". Он "прославился" высокой криминогенной ситуацией. Он был назван столицей убийств США в середине 90-х годов, когда за один год было зарегистрировано 129 убийств.