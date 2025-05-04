Вирішили працівники SpaceX: завдяки Ілону Маску в США з'явиться нове місто

В США у штаті Техас з'явиться нове місто Старбейз (Starbase). Населений пункт утворять із бази компанії Ілона Маска SpaceX. За цей законопроєкт проголосували виборці.

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Про це пише The Washington Post.

Виборці, багато з яких є співробітниками SpaceX, вирішили створити муніципалітет з невеликим місцевим органом влади в колись тихому районі Бока-Чіка-Вілледж — невеликої ділянки землі на півдні штату, де базується SpaceX.

Голосування завершилося з рахунком 212 проти 6. Переважна більшість із 283 виборців, які мали право голосувати, працюють у SpaceX. Згідно з судовими документами, з 247 житлових ділянок у цьому районі лише 10 не належать SpaceX або її співробітникам.

Новостворене місто Старбейз має площу приблизно 2 кілометри та включає частини неінкорпорованого села Бока-Чіка. Тут проживають понад 200 осіб. Очолює муніципалітет також співробітник SpaceX, два його заступники теж працюють у компанії.

Будівництво SpaceX тут розпочалося у 2014 році.

З моменту прибуття до Техасу компанія космічних технологій побудувала величезний комплекс із 147-метровою стартовою та сходовою вежами для ракет. Starbase, одна з чотирьох активних стартових платформ компанії, також має виробничий об'єкт та випробувальний майданчик на своїй території. SpaceX описує комплекс як "один з перших у світі комерційних космопортів, призначених для орбітальних місій".

У 2019 році Маск заявив, що його мета побудувати космічний корабель у Бока-Чіці, який призведе до досягнення його кінцевої мети — створення "міста на Марсі".

Свого часу мешканці Бока-Чіка та посадовці штату раділи появі на їхній землі компанії, оскільки третина жителів жила за межею бідності та страждала від безробіття. Starbase створив у регіоні понад 3000 робочих місць, але тепер мешканці та екологічні групи висловлюють стурбованість щодо впливу комплексу на навколишнє середовище. Вже були кілька позовів на адресу компанії через забруднення водно-болотних угідь.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що "місто століття" в США, де народився Майкл Джексон, перетворюється на "місто-привид". Воно "прославилося" високою криміногенною ситуацією. Воно було назване столицею вбивств США в середині 90-х років, коли за один рік було зареєстровано 129 вбивств.