Эвакуировали сотни туристов: в Иордании затопило знаменитую Петру (видео)

На популярную достопримечательность и новое чудо света обрушились проливные дожди, из-за чего почти две тысячи туристов оказались в очень затруднительном положении.

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Об этом сообщает Times of Israel.

Наводнение в Петре

Власти Иордании эвакуировали более 1800 туристов из древнего пещерного города Петра после того, как этот район пострадал от масштабного наводнения.

На видео видно, как путешественники собираются у знаменитой Эль-Хазне, или "Сокровищницы фараона", самого узнаваемого строения Петры, а со скал льются потоки воды.

"Спасательные команды… эвакуировали сотни туристов из Петры после того, как наводнения обрушились на археологические раскопки", — цитирует телеканал Al-Mamlaka TV местного чиновника Язана Мохадина.

Метеорологическое управление Иордании опубликовало видео, на котором видно, как ливни буквально заливают Петру.

Наводнение в Петре

Подобные эвакуации уже проводились в прошлом, поскольку в этом районе наблюдается усиление дождей и штормов.

Петра, известная своими потрясающими храмами и гробницами, высеченными в розовых скалах, является объектом Всемирного наследия ООН. Она была выбрана одним из Новых семи чудес света в онлайн-опросе 2007 года. Ежегодно Петру в Иордании посещают более полумиллиона туристов со всего мира.

Здесь снимали множество популярных фильмов. Так, Сокровищница Петры появлялась в картине "Индиана Джонс и последний крестовый поход" 1989 года.

Напомним, в мае 2025 года ученые совершили интересное открытие в Петре. Они обнаружили древние свитки, которые рассказывают о жизни местных жителей, в частности, о жизни набатейской женщины по имени Аби-адан, жившей в I веке.