Эвакуировали сотни туристов: в Иордании затопило знаменитую Петру (видео)
На популярную достопримечательность и новое чудо света обрушились проливные дожди, из-за чего почти две тысячи туристов оказались в очень затруднительном положении.
Об этом сообщает Times of Israel.
Власти Иордании эвакуировали более 1800 туристов из древнего пещерного города Петра после того, как этот район пострадал от масштабного наводнения.
На видео видно, как путешественники собираются у знаменитой Эль-Хазне, или "Сокровищницы фараона", самого узнаваемого строения Петры, а со скал льются потоки воды.
"Спасательные команды… эвакуировали сотни туристов из Петры после того, как наводнения обрушились на археологические раскопки", — цитирует телеканал Al-Mamlaka TV местного чиновника Язана Мохадина.
Метеорологическое управление Иордании опубликовало видео, на котором видно, как ливни буквально заливают Петру.
Подобные эвакуации уже проводились в прошлом, поскольку в этом районе наблюдается усиление дождей и штормов.
Петра, известная своими потрясающими храмами и гробницами, высеченными в розовых скалах, является объектом Всемирного наследия ООН. Она была выбрана одним из Новых семи чудес света в онлайн-опросе 2007 года. Ежегодно Петру в Иордании посещают более полумиллиона туристов со всего мира.
Здесь снимали множество популярных фильмов. Так, Сокровищница Петры появлялась в картине "Индиана Джонс и последний крестовый поход" 1989 года.
Напомним, в мае 2025 года ученые совершили интересное открытие в Петре. Они обнаружили древние свитки, которые рассказывают о жизни местных жителей, в частности, о жизни набатейской женщины по имени Аби-адан, жившей в I веке.