Евакуювали сотні туристів: у Йорданії затопило знамениту Петру (відео)

На популярну пам'ятку і нове чудо світу зійшли проливні дощі, через що майже дві тисячі туристів опинилися в дуже скрутному становищі.

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Про це повідомляє Times of Israel.

Повінь у Петрі

Влада Йорданії евакуювала понад 1800 туристів зі стародавнього печерного міста Петра після того, як цей район постраждав від масштабної повені.

На відео видно, як мандрівники збираються біля знаменитої Ель-Хазне, або "Скарбниці фараона", найвпізнаванішої будови Петри, а зі скель ллються потоки води.

"Рятувальні команди... евакуювали сотні туристів із Петри після того, як повені зійшли на археологічні розкопки", — цитує телеканал Al-Mamlaka TV місцевого чиновника Язана Мохадіна.

Метеорологічне управління Йорданії опублікувало відео, на якому видно, як зливи буквально заливають Петру.

Повінь у Петрі

Подібні евакуації вже проводилися в минулому, оскільки в цьому районі спостерігається посилення дощів і штормів.

Петра, відома своїми разючими храмами і гробницями, висіченими в рожевих скелях, є об'єктом Всесвітньої спадщини ООН. Вона була обрана одним із Нових семи чудес світу в онлайн-опитуванні 2007 року. Щороку Петру в Йорданії відвідують понад пів мільйона туристів з усього світу.

Тут знімали безліч популярних фільмів. Так, Скарбниця Петри з'являлася в картині "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" 1989 року.

Нагадаємо, у травні 2025 року вчені зробили цікаве відкриття в Петрі. Вони виявили стародавні сувої, які розповідають про життя місцевих жителів, зокрема про життя набатейської жінки на ім'я Абі-адан, яка жила в I столітті.