Евакуювали сотні туристів: у Йорданії затопило знамениту Петру (відео)
На популярну пам'ятку і нове чудо світу зійшли проливні дощі, через що майже дві тисячі туристів опинилися в дуже скрутному становищі.
Про це повідомляє Times of Israel.
Влада Йорданії евакуювала понад 1800 туристів зі стародавнього печерного міста Петра після того, як цей район постраждав від масштабної повені.
На відео видно, як мандрівники збираються біля знаменитої Ель-Хазне, або "Скарбниці фараона", найвпізнаванішої будови Петри, а зі скель ллються потоки води.
"Рятувальні команди... евакуювали сотні туристів із Петри після того, як повені зійшли на археологічні розкопки", — цитує телеканал Al-Mamlaka TV місцевого чиновника Язана Мохадіна.
Метеорологічне управління Йорданії опублікувало відео, на якому видно, як зливи буквально заливають Петру.
Подібні евакуації вже проводилися в минулому, оскільки в цьому районі спостерігається посилення дощів і штормів.
Петра, відома своїми разючими храмами і гробницями, висіченими в рожевих скелях, є об'єктом Всесвітньої спадщини ООН. Вона була обрана одним із Нових семи чудес світу в онлайн-опитуванні 2007 року. Щороку Петру в Йорданії відвідують понад пів мільйона туристів з усього світу.
Тут знімали безліч популярних фільмів. Так, Скарбниця Петри з'являлася в картині "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" 1989 року.
Нагадаємо, у травні 2025 року вчені зробили цікаве відкриття в Петрі. Вони виявили стародавні сувої, які розповідають про життя місцевих жителів, зокрема про життя набатейської жінки на ім'я Абі-адан, яка жила в I столітті.