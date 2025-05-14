Французский таксист заявил, что глава МИД Британии Дэвид Лэмми не заплатил за проезд

Водитель такси заявил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и его жена якобы отказались платить за поездку из Италии на горнолыжный курорт во Франции. Сам Лэмми все отрицает.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Таксист заявил, что Дэвид Лэмми отказался платить 590 фунтов стерлингов, а потом стал агрессивным. Он рассказал, что он забрал 52-летнего Дэвида Лэмми и его 53-летнюю супругу 10 апреля из города Форли недалеко от Болоньи после того, как они сопровождали короля Чарльза и королеву Камиллу во время трехдневного государственного визита в Италию.

Дэвид Лэмми спровождал короля Чарльза во время визита в Италию

Он вез их шесть часов до Флэна, горнолыжного курорта в Верхней Савойе во Французских Альпах. А когда заявил, что ему должны 700 евро (около 590 фунтов) за поездку из общей стоимости проезда в 1550 евро — остальная часть была покрыта службой трансфера, то министр разбушевался.

Таксист в итоге обратился в полицию и офицеры обнаружили в багажнике такси два дипломатических паспорта и два номерных знака, а также закодированный портфель, что позволило им опознать Лэмми.

Водитель подал официальную жалобу, в результате чего прокуратура Бонневиля в Верхней Савойе начала расследование.

Однако Министерстве иностранных дел сообщили, что Лэмми и его жена подали в суд на таксиста за "мошенническое изъятие багажа и наличных денег", а сам Лэмми "полностью опровергает" выдвинутые против него обвинения.

Дэвид Лэмми отрицает обвинения таксиста

Сам таксист заявил, что если бы он знал, кто такой Лэмми, он бы запросил "гораздо больше".

"Они никогда не говорили, что работают на правительство. В этом типе трансфера мы перевозим особых людей с чемоданами и конфиденциальными документами. Все это имеет свою цену. И они вполне могли быть вооружены", — пожаловался водитель.

Прокурор Бонневиля Борис Дюффо подтвердил наличие юридической жалобы против министра и сообщил, что водитель подал встречный иск.

"Истории между двумя сторонами не совпадают. Конечно, пассажиры не говорят то же самое, что и водитель, когда он подал жалобу. Пассажиры заверили нас, что водителю уже заплатили. Водитель сказал обратное", - сообщил прокурор.

Водитель, чье имя не разглашается, теперь предстанет перед судом 3 ноября по обвинению в "мошенническом изъятии багажа и наличных денег" после того, как он скрылся с вещами Лэмми в багажнике.

Напомним, в марте в центре скандала оказалась министр по делам семьи правительства Исландии Астильдур Лоа Торсдоттир. Министр ушла в отставку, когда выяснилось, что она имела интимные отношения с 15-летним подростком. На момент знакомства женщине было 22 года.