В Исландии уволили министра, родившую от 15-летнего во время работы опекункой

Согласно исландскому законодательству за интимные отношения с подростком министр может оказаться в тюрьме на пять лет, рассказали журналисты. При этом она получала алименты в течение 18 лет.

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Министр по делам семьи правительства Исландии Астильдур Лоа Торсдоттир ушла в отставку, когда выяснилось, что она имела интимные отношения с 15-летним подростком. На момент знакомства женщине было 22 года. Она работала опекуном в организации, которая занимается несовершеннолетними в сложных жизненных обстоятельствах. О скандале из-за отношений с несовершеннолетним рассказало медиа RUV.

Журналисты узнали об истории министра во время интервью, которое она дала 20 марта. В разговоре с медиа Астильдур сообщила, что в возрасте 22 лет познакомилась с 15-летним и имела с ним интимные отношения. Когда ей было 23, а ему 16, родился сын. Через 18 лет бывший любовник обратился в органы опеки, поскольку хотел видеться с сыном. Тогда же конфиденциальная информация дошла до ушей руководителя правительства: министра вызвали и она написала заявление об отставке, говорится в статье.

Скандал из-за отношений с несовершеннолетним — детали

RUV написало, что готовит выпустить видеоверсию интервью. Пока что есть материал, в котором рассказывается история теперь уже бывшего министра по делам семьи.

Астильдур Лоа Торсдоттир пришла работать в религиозную организацию Trú og líf в городе Копавогури. Именно тогда в организацию обратился юноша, который ушел из дома из-за конфликтов с родителями. Юношу звали Эйриком Асмундссоном: журналисты с ним поговорили и он подтвердил историю. Теперь уже взрослый мужчина рассказал, что в первый год имел возможность видеть сына и даже ухаживал. Но все изменилось, когда Астильдур встретила нынешнего мужа: женщина ограничила встречи до 2 часов в месяц и все 18 лет получала алименты, рассказало медиа.

Журналисты объяснили особенности исландского законодательства по развращению несовершеннолетних. Указано, что возрастом согласия считается 15 лет. Но запрещены интимные отношения с лицами до 18 лет, если другая сторона является учителем, опекуном, наставником, если есть финансовая зависимость, совместная работа. В статье отметили, что за подобные преступления в Исландии можно оказаться за решеткой на пять лет. Впрочем, на сегодня речь идет только об увольнении: RUV не сообщило, есть ли уголовное производство по делу.

Отметим, 21 марта Фокус писал о скандальной книге, написанной американской писательницей. В книге говорится о "романтических чувствах" 30-летнего мужчины к трехлетней девочке. В соцсетях читатели и читательницы возмутились такому сюжету и заполонили сеть критическими видео и сообщениями.

Напоминаем, в ноябре 2024 года на платформе Reddit рассказали о скандальных отношениях мужчины с двоюродной сестрой.