В Ісландії звільнили міністерку, яка народила від 15-річного під час роботи опікункою

Згідно з ісландським законодавством за інтимні стосунки з підлітком міністерка може опинитись у в'язниці на п'ять років, розповіли журналісти. При цьому вона отримувала аліменти протягом 18 років.

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Міністерка у справа сім'ї уряду Ісландії Астільдур Лоа Торсдоттір пішла у відставку, коли з'ясувалось, що вона мала інтимні стосунки з 15-річним підлітком. На момент знайомства жінці було 22 роки. Вона працювала опікункою в організації, яка займається неповнолітніми у складних життєвих обставинах. Про скандал через стосунки з неповнолітнім розповіло медіа RUV.

Журналісти дізнались про історію міністерки під час інтерв'ю, яке вона дала 20 березня. У розмові з медіа Астільдур повідомила, що у віці 22 роки познайомилась з 15-річним і мала з ним інтимні стосунки. Коли їй було 23, а йому 16, народився син. Через 18 років колишній коханець звернувся до органів опіки, оскільки хотів бачитись з сином. Тоді ж конфіденційна інформація дійшла до вух керівника уряду: міністерку викликали і вона написала заяву про відставку, ідеться у статті.

Скандал через стосунки з неповнолітнім — деталі

RUV написало, що готує випустити відеоверсію інтерв'ю. Поки що є матеріал, в якому розповідається історія тепер вже колишньої міністерки у справах сім'ї.

Астільдур Лоа Торсдоттір прийшла працювати у релігійну організацію Trú og líf у місті Копавогурі. Саме тоді до організації звернувся юнак, який пішов з дому через конфлікти з батьками. Юнака звали Ейріком Асмундссоном: журналісти з ним поговорили і він підтвердив історію. Тепер вже дорослий чоловік розповів, що у перший рік мав можливість бачити сина і навіть доглядав. Але все змінилось, коли Астільдур зустріла нинішнього чоловіка: жінка обмежила зустрічі до 2 годин на місяць і усі 18 років отримувала аліменти, розповіло медіа.

Журналісти пояснили особливості ісландського законодавства щодо розбещення неповнолітніх. Вказано, що віком згоди вважається 15 років. Але заборонені інтимні стосунки з особами до 18 років, якщо інша сторона є вчителем, опікуном, наставником, якщо є фінансова залежність, спільна робота. У статті наголосили, що за подібні злочини в Ісландії можна опинитись за ґратами на п'ять років. Втім, на сьогодні ідеться лише про звільнення: RUV не повідомило, чи є кримінальне провадження у справі.

Зазначимо, 21 березня Фокус писав про скандальну книгу, написану американською письменницею. У книзі ідеться про "романтичні почуття" 30-річного чоловіка до трирічної дівчинки. У соцмережах читачі та читачки обурились такому сюжеті і заполонили мережу критичними відео та дописами.

Нагадуємо, у листопаді 2024 року на платформі Reddit розповіли про скандальні стосунки чоловіка з двоюрідною сестрою.