Французький таксист заявив, що глава МЗС Британії Девід Леммі не заплатив за проїзд

Водій таксі заявив, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та його дружина нібито відмовилися платити за поїздку з Італії на гірськолижний курорт у Франції. Сам Леммі все заперечує.

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Про це пише Daily Mail.

Таксист заявив, що Девід Леммі відмовився платити 590 фунтів стерлінгів, а потім став агресивним. Він розповів, що він забрав 52-річного Девіда Леммі та його 53-річну дружину 10 квітня з міста Форлі недалеко від Болоньї після того, як вони супроводжували короля Чарльза і королеву Каміллу під час триденного державного візиту до Італії.

Девід Леммі супроводжував короля Чарльза під час візиту до Італії

Він віз їх шість годин до Флена, гірськолижного курорту у Верхній Савойї у Французьких Альпах. А коли заявив, що йому винні 700 євро (близько 590 фунтів) за поїздку із загальної вартості проїзду в 1550 євро — інша частина була покрита службою трансферу, то міністр розлютився.

Таксист зрештою звернувся в поліцію, і офіцери виявили в багажнику таксі два дипломатичні паспорти і два номерні знаки, а також закодований портфель, що дало їм змогу впізнати Леммі.

Водій подав офіційну скаргу, внаслідок чого прокуратура Бонневіля у Верхній Савойї почала розслідування.

Однак у Міністерстві закордонних справ повідомили, що Леммі та його дружина подали до суду на таксиста за "шахрайське вилучення багажу і готівки", а сам Леммі "повністю спростовує" висунуті проти нього звинувачення.

Девід Леммі заперечує звинувачення таксиста

Сам таксист заявив, що якби він знав, хто такий Леммі, він би запросив "набагато більше".

"Вони ніколи не говорили, що працюють на уряд. У цьому типі трансферу ми перевозимо особливих людей із валізами та конфіденційними документами. Усе це має свою ціну. І вони цілком могли бути озброєні", — поскаржився водій.

Прокурор Бонневіля Борис Дюффо підтвердив наявність юридичної скарги проти міністра і повідомив, що водій подав зустрічний позов.

"Історії між двома сторонами не збігаються. Звісно, пасажири не кажуть те саме, що й водій, коли він подав скаргу. Пасажири запевнили нас, що водієві вже заплатили. Водій сказав протилежне", — повідомив прокурор.

Водій, чиє ім'я не розголошують, тепер постане перед судом 3 листопада за звинуваченням у "шахрайському вилученні багажу і готівки" після того, як він зник із речами Леммі в багажнику.

Нагадаємо, у березні в центрі скандалу опинилася міністр у справах сім'ї уряду Ісландії Астільдур Лоа Торсдоттір. Міністр пішла у відставку, коли з'ясувалося, що вона мала інтимні стосунки з 15-річним підлітком. На момент знайомства жінці було 22 роки.